Телеком: МТС начала предоставлять услуги LTE еще в трех районах Якутии

21.01.2019, MForum.ru

Ростелеком дотянул ВОЛС до Нюрбинского, Вилюйского и Верхневилюйского района Якутии, что позволило ПАО "МТС" запустить предоставление в ряде населенных пунктов этих районов услуги LTE 1800. В зоне охвата - порядка 70 тысяч жителей.

Всего в зоне охвата сети МТС в республике Саха (Якутия) порядка 79% населения.

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теги: МТС LTE Якутия Якутии