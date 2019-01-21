Телеком: МТС начала предоставлять услуги LTE еще в трех районах Якутии

MForum.ru
21.01.2019,
Ростелеком дотянул ВОЛС до Нюрбинского, Вилюйского и Верхневилюйского района Якутии, что позволило ПАО "МТС" запустить предоставление в ряде населенных пунктов этих районов услуги LTE 1800. В зоне охвата - порядка 70 тысяч жителей.
Всего в зоне охвата сети МТС в республике Саха (Якутия) порядка 79% населения.
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теги: МТС LTE Якутия Якутии
© Алексей Бойко,
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