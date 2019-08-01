Телеком: Чистая прибыль Tele2 по итогам 2q2019 - 1,4 млрд рублей

01.08.2019, MForum.ru





Tele2 представила итоги 2q1019

Компания отмечает рост выручки на 12.7% год к году до внушительных 39.7 млрд рублей. При этом показатель EBITDA составил 15,5 млрд рублей, показав рост на 41,1% к прошлогоднему результату.

Рентабельность EBITDA показана на хорошем уровне 39,2% и с хорошей динамикой +7.9%. Чистая прибыль составила 1.4 млрд руб.

Даже долг компании уже не так давит на нее: отношение чистого долга к EBITDA снизилось до 2.2, что вполне приемлемо.

В компании отмечают улучшение показателей абонентской базы, в частности квартальный отток составил 7.6%, что не только является хорошим результатом, но также лучше, чем 9% годом ранее (-1.4 пп). В целом за полугодие изменения еще больше - с 18,7% до 16,8% (-1.9 пп).

Количество активных пользователей мобильного интернета в Tele2 выросло на 52%, как показывает инфографика. Важно отметить, что речь не идет об органическом приросте, оператор изменил методику определения, каких абонентов считать активными. теперь это те, кто ежемесячно потребляет от 100 МБ трафика в сетях 4G/LTE. Абсолютного числа таких пользователей оператор не сообщает.

Сергей Эмдин, гендиректор Tele2: «Второй квартал стал важным периодом для компании: Tele2 расширила свое географическое присутствие и теперь работает в 67 регионах страны. Запустив сеть в Ярославской и Ивановской областях, мы завершили проект по обеспечению качественной мобильной связью и высокоскоростным мобильным интернетом жителей всех регионов Центральной России. Мы продолжаем успешно воплощать стратегию «Другие правила» и первыми выводить на рынок уникальные сервисы, которые делают жизнь наших клиентов комфортнее. Во втором квартале мы запустили «умный» тариф и видим, что у абонентов он пользуется высоким спросом.».

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теги: телеком Tele2 итоги квартала