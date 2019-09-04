Анонсы: Honor Play 3 представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Honor Play 3 представлен официально

04.09.2019, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Состоялся официальный анонс смартфона Honor Play 3, особенностью которого стал круглый вырез под фронтальную камеру разрешением 8 Мп. Диагональ экрана новинки составляет 6,39 дюйма при разрешении 1560 x 720 точек. По данным производителя дисплей занимает 90,15% площади передней панели.

Анонсы: Honor Play 3 представлен официально

Внутри Honor Play 3 нашлось место для чипсета Huawei Kirin 710F, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 512 Гб и аккумулятору емкостью 4000 мАч. Основная камера Honor Play 3 строенная. Разрешение основного сенсора 48 Мп, в качестве вспомогательных выступают 8 Мп датчик с широкоугольной оптикой и 2 Мп сенсор для определения глубины сцены. ОС – Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.1.1. Также отметим поддержку ряда игровых функций, включая Game Turbo, Game Dock и Link Turbo. Самый простой вариант Honor Play 3 с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти оценен в 999 юаней, а версии 4+128 и 6+64 Гб можно приобрести за 1299 юаней. Выпускаться Honor Play 3 будет в черном, синем и красном цветах.

Анонсы: Honor Play 3 представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

22.08. [Новости компаний] Телеком: МегаФон проведет первый в России турнир по киберспорту с использованием сети 5G и Cloud Gaming / MForum.ru

09.07. [Новинки] Анонсы: Honor Play 8 получил спецификации начального уровня при агрессивно-низкой цене / MForum.ru

27.06. [Новости компаний] Телеком: МегаФон предлагает инвестировать через свое новое мобильное приложение / MForum.ru

25.04. [Краткие новости] Телеком: Пресс-релиз. Билайн запускает Мобильное предприятие Lite для малого бизнеса / MForum.ru

23.02. [Новости компаний] Телеком: MWC2019: Хотспоты 5G с автонастройкой от NetComm / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

03.09.2019 15:04 Сэм66 Тема: Черный список и доставка SMS
Если меня заблокировали и при отправке смс приходит отчёт доставлено, значит ли это, что смс получил адресат
30.08.2019 18:12 Dima Fil Тема: Хочу взять себе смартфон VERTEX Impress Fire
идеальный размер и формат экрана, дисплей FullVision, смарт поддерживает систему оплаты Google Pay, OTG, VoLTE, тяжелые карты памяти до128 Гб, аккумулятор 3300 мАч, есть сканер отпечатка да, я бы ...
30.08.2019 18:02 daryademyahina Тема: Помогите выбрать телефон для жены (Страницы: 1 2 3)
Выбрала из-за огроменного экрана VERTEX Impress Cube, при этом смарт не выглядит очень большим, удобно лежит в руке, не тяжелый. Хорошее железо – 8,1 андроид, не тупит, не виснет, качественное видео ...
30.08.2019 17:59 arcadivolodin Тема: Чем хорош Vertex Impress Zeon? Напиши плиз, кто пользовался
Слабо понимаю во всей этой технике. По мне если звонит и хорошо. Сын решил порадовать такой игрушкой, осваиваю. 2 сим карты – очень удобно. Можно еще разговаривать по Вайберу. Пользуюсь навигатором, ...
30.08.2019 17:57 Dima Fil Тема: Хочу себе Vertex. Какую модель посоветуете?
VERTEX Impress Grip норм модель. Искал защищенный и противоударный смарт. Люблю экстремальный отдых, а без смарта ужt никуда. Выбрал Вертекс Грип не пожалел. Не убивашка, как я говорю. И падал, и ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

05.09. [Новинки] Анонсы: Представлен ASUS ROG Phone II Ultimate с 1 Тб памяти / MForum.ru

04.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play 3 представлен официально / MForum.ru

03.09. [ПО] Анонсы: Android 10 не получил вкусного названия / MForum.ru

03.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A90 5G представлен официально / MForum.ru

03.09. [Новинки] Слухи: OPPO Reno 2 5G оснастят Snapdragon 855+ / MForum.ru

03.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Gionee M11 и Gionee M11s / MForum.ru

01.09. [Новинки] Анонсы: LG Q70 – смартфон среднего ценового сегмента / MForum.ru

01.09. [Новинки] Слухи: Упаковка Samsung Galaxy A90 5G раскрыла подробности об устройстве / MForum.ru

29.08. [Новинки] Анонсы: Meizu 16s Pro оснащен Sony IMX586 и Snapdragon 855+ / MForum.ru

29.08. [Новинки] Анонсы: В России появится Vivo Y12 c АКБ 5000 мАч и строенной камерой / MForum.ru

27.08. [Новинки] Слухи: Realme XT замечен в сети / MForum.ru

27.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности об Oppo Reno 2 / MForum.ru

27.08. [Новинки] Анонсы: Olmio A02 – мини-телефон в формате гарнитуры / MForum.ru

26.08. [Новинки] Анонсы: Ulefone T2 оценен в $300 / MForum.ru

26.08. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy Tab S6 / MForum.ru

23.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A50s оснастили 48 Мп камерой / MForum.ru

23.08. [Новинки] Анонсы: Компания Samsung анонсировала Galaxy A30s / MForum.ru

23.08. [Новинки] Анонсы: На IFA 2019 LG покажет K40S и K50S / MForum.ru

23.08. [Новинки] Анонсы: Vivo iQOO Pro – самый дешевый 5G-смартфон / MForum.ru

22.08. [Новинки] Анонсы: Inoi 288S – металлический слайдер с узнаваемым дизайном / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: