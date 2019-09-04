Анонсы: Honor Play 3 представлен официально

04.09.2019, MForum.ru

Состоялся официальный анонс смартфона Honor Play 3, особенностью которого стал круглый вырез под фронтальную камеру разрешением 8 Мп. Диагональ экрана новинки составляет 6,39 дюйма при разрешении 1560 x 720 точек. По данным производителя дисплей занимает 90,15% площади передней панели.

Внутри Honor Play 3 нашлось место для чипсета Huawei Kirin 710F, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 512 Гб и аккумулятору емкостью 4000 мАч. Основная камера Honor Play 3 строенная. Разрешение основного сенсора 48 Мп, в качестве вспомогательных выступают 8 Мп датчик с широкоугольной оптикой и 2 Мп сенсор для определения глубины сцены. ОС – Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.1.1. Также отметим поддержку ряда игровых функций, включая Game Turbo, Game Dock и Link Turbo. Самый простой вариант Honor Play 3 с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти оценен в 999 юаней, а версии 4+128 и 6+64 Гб можно приобрести за 1299 юаней. Выпускаться Honor Play 3 будет в черном, синем и красном цветах.