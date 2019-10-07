Телеком: Билайн перейдет на систему единого мониторинга качества сервисов от RADCOM

MForum.ru
07.10.2019,
ВымпелКом сообщает о подписании соглашения с компанией RADCOM, согласно которому российскому оператору будет предоставлен пакет решений Network Intelligence, который объединит процессы контроля качества сервисов. Как ожидается, это позволит Билайну глубже анализировать работу сети, мобильных приложений и абонентских устройств вплоть до уровня отдельного клиента, а также поможет в оптимизации работы всех компонентов цепочки. Решение позволяет делать сверхточные настройки сети, добиваться улучшения работы конкретных мобильных приложений на смартфоне абонента.
Компания соберет максимально полную информацию о качестве и объеме предоставленного сервиса. Анализируя эту информацию с помощью технологий Big Data, Билайн сможет детально изучить потребности каждого клиента, а затем планировать под них необходимую емкость сети.
Решение должно создать основу для разработки персонализированных сервисов, а также повысить качество и скорость решения проблем клиентов в центрах обслуживания за счет увеличению объема информации о клиентском опыте.
Система RADCOM Network Intelligence станет отслеживать работу сервисов Билайн в автоматическом режиме. Данные мониторинга будут интегрированы в виртуализированную платформу Билайн.
Исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» Мартин Шкоп: «Билайн сфокусирован на предоставлении услуг высокого качества. Решение RADCOM, благодаря полной автоматизации процессов переведет наш сервис на новый уровень, при этом снизит операционные затраты. Решение быстро масштабируется, и его внедрение станет частью подготовки компании к запуску 5G».
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теги: телеком Билайн ВымпелКом
© Алексей Бойко,
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