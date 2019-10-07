Телеком: Билайн перейдет на систему единого мониторинга качества сервисов от RADCOM

07.10.2019, MForum.ru

ВымпелКом сообщает о подписании соглашения с компанией RADCOM, согласно которому российскому оператору будет предоставлен пакет решений Network Intelligence, который объединит процессы контроля качества сервисов. Как ожидается, это позволит Билайну глубже анализировать работу сети, мобильных приложений и абонентских устройств вплоть до уровня отдельного клиента, а также поможет в оптимизации работы всех компонентов цепочки. Решение позволяет делать сверхточные настройки сети, добиваться улучшения работы конкретных мобильных приложений на смартфоне абонента.

Компания соберет максимально полную информацию о качестве и объеме предоставленного сервиса. Анализируя эту информацию с помощью технологий Big Data, Билайн сможет детально изучить потребности каждого клиента, а затем планировать под них необходимую емкость сети.

Решение должно создать основу для разработки персонализированных сервисов, а также повысить качество и скорость решения проблем клиентов в центрах обслуживания за счет увеличению объема информации о клиентском опыте.

Система RADCOM Network Intelligence станет отслеживать работу сервисов Билайн в автоматическом режиме. Данные мониторинга будут интегрированы в виртуализированную платформу Билайн.

Исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» Мартин Шкоп: «Билайн сфокусирован на предоставлении услуг высокого качества. Решение RADCOM, благодаря полной автоматизации процессов переведет наш сервис на новый уровень, при этом снизит операционные затраты. Решение быстро масштабируется, и его внедрение станет частью подготовки компании к запуску 5G».

пресс-релиз

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале пресс-релиз компании Билайн.

теги: телеком Билайн ВымпелКом