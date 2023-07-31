Развитие сетей: Билайн внедрил "Журнал событий"

MForum.ru

Развитие сетей: Билайн внедрил "Журнал событий"

31.07.2023, MForum.ru

Операторы сотовой связи, как операторы любых гигантских систем, периодически сталкиваются с тем, что принято называть «инцидентами» на сети. Эти инциденты случаются постоянно, но степень их влияния на сеть весьма различна. Какие-то из них затрагивают работу, например, одной базовой станции или даже одного сектора базовой станции, другие, например, порванное при строительстве автострады оптоволокно, может на несколько часов лишить интернет-доступа целую область или несколько областей. Точек отказа на сети очень много, сотни тысяч или миллионы, так что инциденты неизбежны.

 

 

Перед оператором стоит задача оперативно выявить инцидент (в идеале - спрогнозировать его приближение), а затем принять меры по решению возникшей проблемы.

Поскольку число «решателей проблем» всегда ограничено, возникает непростая задача приоритезации решения инцидентов - какие-то требуют экстренного решения, а какие-то придется отложить. Автоматизировать приоритезацию должна помочь разработанная специалистами техблока ВымпелКома система управления операциями «Журнал событий». Эта система автоматизировала сбор информации о состоянии сети в реальном времени, выявление инцидентов, распределение их по степени влияния на предоставление услуг связи и мобильного ШПД клиентам. С этой системой взаимодействуют полевые инженеры, задействованные для оперативного устранения аварий на сети.

«Журнал событий» не только аккумулирует данные об инцидентах, это интеллектуальная система, которая объединяет инциденты по времени и локации, а также формирует задачи для полевых инженеров. Приложение для десктопа, которое служит интерфейсом системы, позволяет создавать гибкий фильтр по событиям, управлять решением возникающих проблем, показывать статистику по аварийности для любой заданной локации и т.п.

Для полевых инженеров разработано мобильное приложение, которое позволяет видеть оценку состояния сети или ее фрагмента вплоть до конкретной базовой станции, а также задачи. Через приложение можно проверить состояние той или иной БС, предпринять действия по ее блокировке или разблокировке, перезапуску.

Что это может дать оператору?

Техотдел ВымпелКом уверен, что внедрение «Журнала событий» обеспечит сокращение времени на принятие решений по устранению аварий более, чем в 3 раза, что сократит время простоя сети в регионах, затронутых сбоем. Для абонентов это означает улучшение их клиентского опыта - они будут реже и на меньшее время сталкиваться с теми или иными проблемами на сети.

Доработка «Журнала событий» продолжится, в частности, сейчас идет работа над создание «умной очереди» задач к выполнению, рассылка адресных уведомлений полевым инженерам, исходя из их текущего местоположения, расчет оптимального маршрута для сотрудника в мобильном приложении.

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теги: ВымпелКом билайн развитие сетей техблок борьба с авариями

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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