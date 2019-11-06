Телеком: Tele2 отчиталась за 3q2019 ростом выручки и прибыли

MForum.ru
06.11.2019,
Компания Tele2 представила консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности в 3q2019.
С финансами все вроде бы очень неплохо, оператор показал +15,5% выручки год к году, она достигла 43,1 млрд руб. Это, конечно, еще далеко от 74,69 млрд у ВымпелКом, но рост впечатляет. Впрочем, как всегда, говоря о цифрах Tele2, следует помнить, что компания не скована обязательствами перед NYSE или другими понятными институтами, и потому может рисовать в общем-то любые результаты, которые сочтет для себя выгодными.
Показатель EBITDA - 18 млрд руб (+47,1% гг), просто фантастически чудесные результаты.
На фоне такой красоты уже не удивительно, что показатель рентабельности EBITDA тоже вырос - на 9 пп гг.
Инвестиции при этом не столь значительные, как у ВымпелКома, который сейчас строит свою сеть ударными темпами. В Tele2, хотя и потеснили МТС со второго места по числу РЭС (не справшивайте, что это, все вопросы к РКН), умудряются обходиться скромными инвестициями - 5.9 млрд за квартал (+34,6% гг). На фоне дерзких цифр по выручке, получается 13,8% (CAPEX к выручке), вспомним при 18,2% у Вымпелком на фоне большей выручки последнего.
Про чистую прибыль рассуждать особо не интересно, это такой, знаете, показатель... Но нельзя не упомянуть, что в Tele2 его назначили в 3.4 млрд руб., это рост на 114,3%! Ну, ладно, как говорится, хорошо еще, что не на 1014%. Может быть стоило отдать эти 3 млрд на построение сети, чтобы быстрее дотянуть ее до уровня МегаФона? Впрочем, здесь могут быть самые разные планы и стратегии, мы же помним, что теперь Tele2 это уже не столько Tele2, сколько Ростелеком.
Tele2 традиционно стесняется называть число абонентов, но зато пытается заставить нас поверить, что отток сокращается, приводя какие-то относительные цифры. Нет, без абсолютных цифр, это не работает. То же можно сказать о росте на 47,4% активных пользователей мобильного интернета год к году, сколько их всего теперь? Цифру, сестра!
За счет надувшегося показателя EBITDA, соотношение долга к EBITDA стремительно сократилось до как бы пристойных 1.9 (-34%). Но вот абсолютный размер долга около 34,1 млрд с 2q2019 практически не изменился.
Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:
«Tele2 вновь демонстрирует опережающие рынок темпы роста бизнеса. Третий квартал был для компании насыщен событиями, которые способствовали укреплению нашей позиции трендсеттера в телекоме. Tele2 продолжает активно инвестировать в развитие сети: по данным Роскомнадзора, мы традиционно являемся лидерами отрасли по темпам строительства инфраструктуры LTE. Мы первыми на российском телеком-рынке открыли пилотную зону 5G на собственной инфраструктуре, а также продемонстрировали реальные сценарии применения технологии. Реализуя стратегию «Другие правила», в третьем квартале мы запустили революционный для рынка продукт – «Биржу Tele2». Наши уникальные сервисы в полной мере отвечают запросам самой требовательной аудитории – «цифровым» клиентам. Об этом свидетельствует рост активных пользователей мобильного интернета почти в полтора раза. Этот показатель очень важен для нас, поскольку он обеспечивает дальнейший рост операционных и финансовых результатов компании».
----
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.
теги: телеком Tele2 Россия итоги квартала
Публикации по теме:
04.11. [Новости компаний] Телеком: Билайн отчитался за 3q2019. Большая стройка / MForum.ru
08.08. [Новости компаний] Телеком: МегаФон закрыл 2q2019 ростом выручки, прибыли и рентабельности на фоне стабильной абонбазы / MForum.ru
01.08. [Новости компаний] Телеком: Чистая прибыль Tele2 по итогам 2q2019 - 1,4 млрд рублей / MForum.ru
01.08. [Новости компаний] Телеком: Билайн представил итоги 2q2019 / MForum.ru
17.07. [Новости компаний] Телеком: Билайн удвоил продажу смартфонов в собственной рознице / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Watch представлены официально / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi CC9 Pro получил пентакамеру 108 Мп / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone II появился в России / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Meizu 16Xs, Note 9 и M10 / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Smartisan Jianguo Pro 3 / MForum.ru
31.10. [Новинки] Слухи: Появились изображения Motorola Razr нового поколения / MForum.ru
31.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Lenovo Tab M10 (2nd gen) / MForum.ru
31.10. [Новинки] Слухи: Redmi Note 8T получит поддержку NFC / MForum.ru
31.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Xiaomi CC9 Pro / MForum.ru
29.10. [Новинки] Анонсы: INOI 117B – телефон с док-станцией для пожилых людей / MForum.ru
29.10. [Новинки] Слухи: Xiaomi СС9 Pro получит пента-камеру со 108 Мп сенсором / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Vivo IQOO Neo 855 Edition представлен официально / MForum.ru
27.10. [Новинки] Слухи: Huawei Nova 6 5G появился на рендере / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Honor 9X появится в России / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: OnePlus 7 Pro доступен в России / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Xiaomi Mi 9 Lite. Mi Band 4 в подарок / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Blackview BV9800 Pro снабдили 48 Мп камерой и тепловизором / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Honor 20 Lite (Youth Edition) представлен официально / MForum.ru
22.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Samsung Galaxy A51 / MForum.ru
22.10. [Новинки] Компоненты: В 2020 MediaTek планирует представить 5G-чипсет для смартфонов среднего класса / MForum.ru