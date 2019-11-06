Телеком: Tele2 отчиталась за 3q2019 ростом выручки и прибыли

06.11.2019, MForum.ru

Компания Tele2 представила консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности в 3q2019.

С финансами все вроде бы очень неплохо, оператор показал +15,5% выручки год к году, она достигла 43,1 млрд руб. Это, конечно, еще далеко от 74,69 млрд у ВымпелКом, но рост впечатляет. Впрочем, как всегда, говоря о цифрах Tele2, следует помнить, что компания не скована обязательствами перед NYSE или другими понятными институтами, и потому может рисовать в общем-то любые результаты, которые сочтет для себя выгодными.

Показатель EBITDA - 18 млрд руб (+47,1% гг), просто фантастически чудесные результаты.

На фоне такой красоты уже не удивительно, что показатель рентабельности EBITDA тоже вырос - на 9 пп гг.

Инвестиции при этом не столь значительные, как у ВымпелКома, который сейчас строит свою сеть ударными темпами. В Tele2, хотя и потеснили МТС со второго места по числу РЭС (не справшивайте, что это, все вопросы к РКН), умудряются обходиться скромными инвестициями - 5.9 млрд за квартал (+34,6% гг). На фоне дерзких цифр по выручке, получается 13,8% (CAPEX к выручке), вспомним при 18,2% у Вымпелком на фоне большей выручки последнего.

Про чистую прибыль рассуждать особо не интересно, это такой, знаете, показатель... Но нельзя не упомянуть, что в Tele2 его назначили в 3.4 млрд руб., это рост на 114,3%! Ну, ладно, как говорится, хорошо еще, что не на 1014%. Может быть стоило отдать эти 3 млрд на построение сети, чтобы быстрее дотянуть ее до уровня МегаФона? Впрочем, здесь могут быть самые разные планы и стратегии, мы же помним, что теперь Tele2 это уже не столько Tele2, сколько Ростелеком.

Tele2 традиционно стесняется называть число абонентов, но зато пытается заставить нас поверить, что отток сокращается, приводя какие-то относительные цифры. Нет, без абсолютных цифр, это не работает. То же можно сказать о росте на 47,4% активных пользователей мобильного интернета год к году, сколько их всего теперь? Цифру, сестра!

За счет надувшегося показателя EBITDA, соотношение долга к EBITDA стремительно сократилось до как бы пристойных 1.9 (-34%). Но вот абсолютный размер долга около 34,1 млрд с 2q2019 практически не изменился.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

«Tele2 вновь демонстрирует опережающие рынок темпы роста бизнеса. Третий квартал был для компании насыщен событиями, которые способствовали укреплению нашей позиции трендсеттера в телекоме. Tele2 продолжает активно инвестировать в развитие сети: по данным Роскомнадзора, мы традиционно являемся лидерами отрасли по темпам строительства инфраструктуры LTE. Мы первыми на российском телеком-рынке открыли пилотную зону 5G на собственной инфраструктуре, а также продемонстрировали реальные сценарии применения технологии. Реализуя стратегию «Другие правила», в третьем квартале мы запустили революционный для рынка продукт – «Биржу Tele2». Наши уникальные сервисы в полной мере отвечают запросам самой требовательной аудитории – «цифровым» клиентам. Об этом свидетельствует рост активных пользователей мобильного интернета почти в полтора раза. Этот показатель очень важен для нас, поскольку он обеспечивает дальнейший рост операционных и финансовых результатов компании».

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: телеком Tele2 Россия итоги квартала