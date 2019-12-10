IT: Шереметьево переходит на мобильное приложение SAP ТОРО для повышения эффективности управления ремонтными работами

MForum.ru
10.12.2019,
Москва – 09 декабря, 2019 года – Международный аэропорт Шереметьево и SAP автоматизировали планирование и управление ремонтными работами. Система охватила территории терминалов, перрона, а также привокзальной части аэропорта. Проект по управлению ремонтными работами является продолжением развития SAP-практики в АО «МАШ» и реализуется экспертами подразделения SAP Digital Business Services на базе SAP Mobile Platform.
Ключевой задачей аэропорта Шереметьево является эффективное и качественное обслуживание пассажиров и авиакомпаний и обеспечение непрерывности производственных процессов. Мобильные терминалы помогают специалистам наладить оперативную и максимально полную передачу информации о состоянии многочисленных объектов аэропорта, снизить количество ошибок и корректировок в процессе оформления заявок на ремонт.
С помощью приложения SAP Work Manager на мобильных устройствах специалисты производственного блока аэропорта Шереметьево могут оперативно регистрировать неисправности, считывая с объекта QR-метку, и заносить данные в систему SAP PM в интуитивно понятном интерфейсе.
Преимущества использования мобильного приложения SAP ТОРО:
Ара Агузумцян, заместитель генерального директора SAP CIS, подчеркнул: «В этом году аэропорт Шереметьево стал лучшим в мире аэропортом по версии британской компании Stasher, во многом это стало возможным благодаря цифровым инструментам. Технологии позволяют специалистам компании работать быстрее, эффективнее координировать внутренние службы и поддерживать высокий уровень сервиса даже при быстрорастущих объемах перевозок».
Оригинал пресс-релиза на сайте SAP
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теги: IT SAP Mobile Platform SAP Work Manager МАШ айти
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