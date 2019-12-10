IT: Шереметьево переходит на мобильное приложение SAP ТОРО для повышения эффективности управления ремонтными работами

10.12.2019, MForum.ru

Москва – 09 декабря, 2019 года – Международный аэропорт Шереметьево и SAP автоматизировали планирование и управление ремонтными работами. Система охватила территории терминалов, перрона, а также привокзальной части аэропорта. Проект по управлению ремонтными работами является продолжением развития SAP-практики в АО «МАШ» и реализуется экспертами подразделения SAP Digital Business Services на базе SAP Mobile Platform.

Ключевой задачей аэропорта Шереметьево является эффективное и качественное обслуживание пассажиров и авиакомпаний и обеспечение непрерывности производственных процессов. Мобильные терминалы помогают специалистам наладить оперативную и максимально полную передачу информации о состоянии многочисленных объектов аэропорта, снизить количество ошибок и корректировок в процессе оформления заявок на ремонт.

С помощью приложения SAP Work Manager на мобильных устройствах специалисты производственного блока аэропорта Шереметьево могут оперативно регистрировать неисправности, считывая с объекта QR-метку, и заносить данные в систему SAP PM в интуитивно понятном интерфейсе.

Преимущества использования мобильного приложения SAP ТОРО:

актуализация единой базы оборудования, электронных журналов дефектов и работ, с помощью которых осуществляется контроль за состоянием инфраструктуры аэропорта и исполнением всех этапов ремонта;

формирование автоматической отчетности о выполнении ремонтов и израсходованных материалах, что позволяет эффективнее контролировать расходы;

возможность отчета ремонтной бригады о результатах устранения неисправности в режиме реального времени;

возможность оперативного получения и ввода данных в учетную систему SAP ТОРО непосредственно с места выполнения работ.

Ара Агузумцян, заместитель генерального директора SAP CIS, подчеркнул: «В этом году аэропорт Шереметьево стал лучшим в мире аэропортом по версии британской компании Stasher, во многом это стало возможным благодаря цифровым инструментам. Технологии позволяют специалистам компании работать быстрее, эффективнее координировать внутренние службы и поддерживать высокий уровень сервиса даже при быстрорастущих объемах перевозок».

Оригинал пресс-релиза на сайте SAP

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: IT SAP Mobile Platform SAP Work Manager МАШ айти