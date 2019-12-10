IT: Шереметьево переходит на мобильное приложение SAP ТОРО для повышения эффективности управления ремонтными работами

MForum.ru

IT: Шереметьево переходит на мобильное приложение SAP ТОРО для повышения эффективности управления ремонтными работами

10.12.2019, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Москва – 09 декабря, 2019 года – Международный аэропорт Шереметьево и SAP автоматизировали планирование и управление ремонтными работами. Система охватила территории терминалов, перрона, а также привокзальной части аэропорта. Проект по управлению ремонтными работами является продолжением развития SAP-практики в АО «МАШ» и реализуется экспертами подразделения SAP Digital Business Services на базе SAP Mobile Platform.

Ключевой задачей аэропорта Шереметьево является эффективное и качественное обслуживание пассажиров и авиакомпаний и обеспечение непрерывности производственных процессов. Мобильные терминалы помогают специалистам наладить оперативную и максимально полную передачу информации о состоянии многочисленных объектов аэропорта, снизить количество ошибок и корректировок в процессе оформления заявок на ремонт.

С помощью приложения SAP Work Manager на мобильных устройствах специалисты производственного блока аэропорта Шереметьево могут оперативно регистрировать неисправности, считывая с объекта QR-метку, и заносить данные в систему SAP PM в интуитивно понятном интерфейсе.
Преимущества использования мобильного приложения SAP ТОРО:

  • актуализация единой базы оборудования, электронных журналов дефектов и работ, с помощью которых осуществляется контроль за состоянием инфраструктуры аэропорта и исполнением всех этапов ремонта;
  • формирование автоматической отчетности о выполнении ремонтов и израсходованных материалах, что позволяет эффективнее контролировать расходы;
  • возможность отчета ремонтной бригады о результатах устранения неисправности в режиме реального времени;
  • возможность оперативного получения и ввода данных в учетную систему SAP ТОРО непосредственно с места выполнения работ.

Ара Агузумцян, заместитель генерального директора SAP CIS, подчеркнул: «В этом году аэропорт Шереметьево стал лучшим в мире аэропортом по версии британской компании Stasher, во многом это стало возможным благодаря цифровым инструментам. Технологии позволяют специалистам компании работать быстрее, эффективнее координировать внутренние службы и поддерживать высокий уровень сервиса даже при быстрорастущих объемах перевозок».

Оригинал пресс-релиза на сайте SAP

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: IT SAP Mobile Platform SAP Work Manager МАШ айти

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

05.12. [Новости компаний] IT: Microsoft и SAP будут совместно продвигать переезд пользователей SAP S/4HANA и SAP Cloud Platform в облако Microsoft Azure / MForum.ru

09.07. [Новости компаний] Производство и RFID / MForum.ru

04.07. [Краткие новости] Пресс-релизы: SAP выбрана платформой для объединенной компании Связной | Евросеть / MForum.ru

26.06. [Краткие новости] Пресс-релизы: Система хранения данных OceanStor Dorado18000 V3 от компании Huawei сертифицирована для работы с платформой SAP HANA / MForum.ru

02.03. [Краткие новости] MWC2018: Huawei представила OceanStor Dorado18000 V3 / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 14:29 ABloud Тема: Ангстрем (АО "Ангстрем") (10.03.2018)
Силовая электроника | Семинары Несмотря на судебные споры с кредиторами, Ангстрем продолжает работу. Вчера компания подробно рассказала о прошедшем 21 ноября семинаре на актуальную тему силовой ...
07.12.2019 14:59 Lele Тема: Снятие кода блокировки в телефонах и смартфонах Nokia (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 63 64 65 66 67)
Помогите пожалуйста разблокировать телефон Nokia 6210 navigatior
07.12.2019 10:13 ABloud Тема: TSMC (23.09.2019)
Техпроцессы | 3нм. TSMC готовится перейти на 3нм на год раньше обещанного ранее срока По заявлению вице-президента TSMC Джей Кей Вон (JK Wang), массовый выпуск процессоров по нормам 3нм начнется в ...
06.12.2019 19:22 Daniel666 Тема: Билайн А106 (Страницы: 1 2 3 4 5 6 7)
можно пороль на имей
06.12.2019 18:20 ABloud Тема: Участники мирового рынка производителей RFID (04.12.2017)
M&A HID Global объявила о подписании соглашения о покупке LUX-IDent Компания HID Global входит в состав ASSA ABLOY Group. С головным офисом в США, Остин, штат Техас, компания работает более, чем в ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

06.12. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade 20 Smart – смартфон с АКБ 5000 мАч и тройной камерой / MForum.ru

06.12. [Новинки] Анонсы: Nokia 2.3 представлен официально / MForum.ru

05.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 6 SE – лайт-версия на Kirin 810 / MForum.ru

05.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 6 5G – 5G-смартфон со сдвоенной фронтальной камерой / MForum.ru

05.12. [Новинки] Анонсы: Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition представлен официально / MForum.ru

05.12. [Новинки] Анонсы: Motorola One Hyper представлен официально / MForum.ru

03.12. [Новинки]  Слухи: Strike F10 и Strike F30 – «звонилки» от BQ / MForum.ru

03.12. [Новинки] Слухи: Motorola One Hyper – первый смартфон Motorola с выдвижной камерой / MForum.ru

03.12. [Новинки] Анонсы: Раскладной Nokia 2720 Flip доступен для предзаказа в России / MForum.ru

03.12. [Новинки] Анонсы: Крепыш Nokia 800 появился в России / MForum.ru

29.11. [Новинки] Слухи: Honor P40 Pro получит 8 камер / MForum.ru

28.11. [Новинки] Это интересно: 5G-смартфон за 1000 юаней появится в 2021 году / MForum.ru

28.11. [Новинки] Слухи: OPPO Reno 3 Pro 5G показался на официальном рендере / MForum.ru

28.11. [Новинки] Слухи: Redmi K30 – смартфон с двойной фронтальной камерой и поддержкой 5G / MForum.ru

27.11. [Новинки] Анонсы: BQ 5732L Aurora SE представлен официально / MForum.ru

27.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Rabbit 2S – недорогие детские смарт-часы / MForum.ru

26.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S11+ замечен на рендерах / MForum.ru

26.11. [Новинки] Компоненты: MediaTek Dimensity 1000 – 5G чипсет MediaTek / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: Honor V30 и V30 Pro представлены официально / MForum.ru

25.11. [Новинки] Анонсы: Huawei представила колонку Sound X / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: