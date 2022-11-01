OSS: Nexign запустила платформу для сбора и обработки данных сети Nexign Mediation

01.11.2022, MForum.ru

Продукт адресован прежде всего для операторов сотовой связи, в том числе, готовящихся запустить 5G. Но не только, эта платформа может быть использована также операторами ТфОП, VoIP, DSL, FTTX и GPON. Две основных особенности платформы - подход low-code и возможность обрабатывать от 1,5 млрд xDR в день.

Low code - это возможность собственными силами пользователя, без привлечения разработчиков, добавлять новые типы и форматы данных, подключать самые разные устройства - источники данных и системы - получатели данных. Делается это с помощью набора готовых плагинов, оформленных как визуальный конструктор, позволяющий создавать и запускать новые сценарии методом drag-n-drop. Заявляется поддержка сценариев 5G.

xDR - это, упрощенно, события в сети, которые становятся "квантами информации", записями, которые обрабатывает платформа Nexign Mediation.

В систему встроен мониторинг, позволяющий выявлять проблемные события и своевременно уведомлять о них ответственных.

Продукт делался с использованием современных подходов к подобным продуктам, в частности, контейнеризации, с поддержкой непрерывной интеграции и доставки (CI/CD). Обещаны возможности масштабирования платформы под задачи пользователя.

Компания Nexign известна мне своим проектом "Единый биллинг", который она выполняла для и вместе с командой МегаФон. На ее платформу Neon опираются HR-процессы МегаФон после отказа от SAP SuccessFactors. Это вполне "тянет" на повод со вниманием отнестись к новому продукту компании.

пресс-релиз Nexign

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теги: OSS Nexign