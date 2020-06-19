5G: Сбои: Билайн на время потерял Сибирь и Дальний Восток

MForum.ru
19.06.2020,
Сбои в работе операторов сотовой связи случаются, увы. Вот и у Билайна сегодня абоненты в Сибири и на Дальнем Востоке с ними столкнулись.
В Билайн мне прокомментировали ситуацию так:
"В данный момент абоненты Билайн в Сибири и на Дальнем Востоке могут испытывать ограничения в доступе к услугам мобильного и домашнего интернета. Это происходит из-за обрыва магистральных каналов передачи данных вследствие действий третьих лиц.
В настоящее время мы делаем все, чтобы как можно скорее восстановить полную работоспособность сервисов в Сибири и на Дальнем Востоке. Приносим нашим клиентам извинения за доставленные неудобства. Сеть в Центральной России работает в штатном режиме."
Что же, делаем вывод, что нужно больше резервирования, чтобы обрыв даже магистрального кабеля можно было сразу же обойти по другому пути?
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теги: Билайн ВымпелКом сбои аварии
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