5G: В Саудовской Аравии запустили 5G NR с поддержкой VoNR

12.09.2020, MForum.ru

Саудовская компания STC анонсировала развертывание сети 5G SA с поддержкой 5G VoNR - передачи голоса в сети 5G SA.

STC запустила сеть 5G NSA в коммерческую эксплуатацию еще в июне 2019 года. У компании мощный частотный ресурс - 100 МГц в 3.5ГГц и 100 МГц в 2.3-2.4 ГГц, есть где разгуляться.

Любопытно было бы посмотреть, как работает голос непосредственно в 5G. И что с абонентскими устройствами, какие из них поддерживают VoNR?

Источник: intelligentcio.com

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