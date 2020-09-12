5G: В Саудовской Аравии запустили 5G NR с поддержкой VoNR

MForum.ru
12.09.2020,
Саудовская компания STC анонсировала развертывание сети 5G SA с поддержкой 5G VoNR - передачи голоса в сети 5G SA.
STC запустила сеть 5G NSA в коммерческую эксплуатацию еще в июне 2019 года. У компании мощный частотный ресурс - 100 МГц в 3.5ГГц и 100 МГц в 2.3-2.4 ГГц, есть где разгуляться.
Любопытно было бы посмотреть, как работает голос непосредственно в 5G. И что с абонентскими устройствами, какие из них поддерживают VoNR?
Источник: intelligentcio.com
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теги: 5G пятое поколение Саудовская Аравия 5G VoNR 5G SA 3.5ГГц
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