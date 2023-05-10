Компоненты: Представлен 6 нм чипсет UNISOC T750 5G

10.05.2023, MForum.ru

Китайский производитель микросхем UNISOC, ранее известный как Spreadstrum, официально представил мобильную платформу T750 5G. Новый чипсет предназначен для предоставления высокоскоростных и стабильных соединений 5G более широкому кругу пользователей.

T750 основан на мобильной платформе 5G второго поколения UNISOC и оснащен рядом передовых технологий, которые делают его мощной и универсальной платформой для мобильных устройств. Чипсет является подтверждением стремления производителя чипов следовать подходу MediaTek на рынке недорогих чипов для смартфонов.

Одной из ключевых особенностей UNISOC T750 является поддержка многорежимного полного сетевого соединения от 2G до 5G, а также сетевых режимов SA и NSA. Это означает, что платформа может подключаться к различным типам сетей 5G, а также к более старым сетям 2G и 3G. Он также поддерживает технологию агрегации двух несущих с полосой пропускания 130 МГц, что позволяет устройству одновременно подключаться к двум сетям 5G.

Чипсет UNISOC T750 также поддерживает две SIM-карты 5G и режим ожидания, таким образом, пользователи могут одновременно использовать две SIM-карты 5G. Он также поддерживает функцию двойной голосовой связи высокой четкости VoNR, что позволяет основной и дополнительной картам смартфона одновременно поддерживать голосовые вызовы высокой четкости 5G. Это означает, что пользователи могут пользоваться Интернетом во время звонков без каких-либо прерываний или задержек.

T750 построен с использованием 6-нм техпроцесса EUV и получил восьмиядерную архитектуру ЦП с двумя большими ядрами Arm Cortex-A76, что обеспечивает более высокую производительность и более низкое энергопотребление. Платформа также оснащена памятью LPDDR4X и двухканальной высокоскоростной флэш-памятью UFS 3.1, что обеспечивает быструю и эффективную передачу данных. Текущая оценка AnTuTu приближается к 350 000, что свидетельствует о впечатляющей производительности платформы.

Что касается производительности мультимедиа, T750 использует четырехъядерную архитектуру ISP (2 ведущих и 2 подчиненных устройства) и механизм обработки изображений Vivimagic UNISOC шестого поколения, который поддерживает 64-мегапиксельные камеры высокой четкости и запись видео высокой четкости с разрешением 2K. Это позволяет делать четкие и детализированные изображения и видео даже в условиях низкой освещенности. Платформа также поддерживает частоту обновления экрана 90 Гц и разрешение экрана Full HD FHD+.