5G: 5G + 5G Dual SIM уже с нами но who care?

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5G: 5G + 5G Dual SIM уже с нами но who care?

13.07.2020, MForum.ru

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Технология Dual SIM давно известна применительно к аппаратам 3G / 4G. Не буду рассуждать на тему "зачем это надо", все мы уже имели возможность сформировать свое мнение. Мне интереснее обратить ваше внимание на то, что термин Dual SIM недостаточно точно описывает, какими именно качествами обладает аппарат с поддержкой Dual SIM. Это может быть аппарат, например, с поддержкой двух SIM-карт - одна работает с сетью одного оператора - любой, от 2G до 4G. другая - с сетью другого оператора, но уже только от 2G до 3G. Карты могут быть активны одновременно, или поочередно.

Сравнительно недавно разнообразие аппаратов с Dual SIM стали пополнять аппараты с поддержкой 5G. Как обычно, термин плохо описывает, с чем конкретно мы имеем дело, ясно только одно - можно подключить такой аппарат к двум различным сетям 5G, не переставляя SIM-карты. Иногда такой вариант аппарата называют 5G + 5G dual SIM.

Возможно наиболее заметными аппаратами с 5G dual SIM на сегодня являются Redmi 10X и Redmi 10X Pro. Есть также Vivo Iqoo Z1 на базе Dimensity 1000+, также с поддержкой 5G + 5G dual SIM. Знаете ли вы какие-то другие смартфоны с этой функциональностью?

Скорее всего, число моделей с поддержкой 5G Dual SIM будет расти, поскольку этот режим поддерживают уже несколько чипов - Dimensity 1000 / 1000 Plus, Dimensity 820. А вот в целом передовой компании Qualcomm такой чип пока не выпустили, хотя и работают над ним. Конечно же, в американской компании это объясняют не тем, что они проспали тему, а тем, что эта фича пока что не относится к числу востребованных, а следовательно - зачем ее поддерживать в чипах? Сейчас, пока что можно иметь дело только с сетями 5G NSA (да и то, если вы живете не в России). Актуальной поддержка двух симок станет не раньше, чем будет запущена поддержка технологии VoNR (передача голоса в сети 5G New Radio) без использования "подстилающих" сетей LTE/VoLTE. А это не случится до перехода к массовому 5G SA.

Что же, в MediaTek решили этого не ждать и, похоже, упомянутые чипы компании поддерживают VoNR. Но вот нужно ли это хоть кому-то или инициатива так и останется фальстартом?

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теги: 5G пятое поколение Dual SIM тренды

© Алексей Бойко, MForum.ru

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