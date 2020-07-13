5G: 5G + 5G Dual SIM уже с нами но who care?

MForum.ru
13.07.2020,
Технология Dual SIM давно известна применительно к аппаратам 3G / 4G. Не буду рассуждать на тему "зачем это надо", все мы уже имели возможность сформировать свое мнение. Мне интереснее обратить ваше внимание на то, что термин Dual SIM недостаточно точно описывает, какими именно качествами обладает аппарат с поддержкой Dual SIM. Это может быть аппарат, например, с поддержкой двух SIM-карт - одна работает с сетью одного оператора - любой, от 2G до 4G. другая - с сетью другого оператора, но уже только от 2G до 3G. Карты могут быть активны одновременно, или поочередно.
Сравнительно недавно разнообразие аппаратов с Dual SIM стали пополнять аппараты с поддержкой 5G. Как обычно, термин плохо описывает, с чем конкретно мы имеем дело, ясно только одно - можно подключить такой аппарат к двум различным сетям 5G, не переставляя SIM-карты. Иногда такой вариант аппарата называют 5G + 5G dual SIM.
Возможно наиболее заметными аппаратами с 5G dual SIM на сегодня являются Redmi 10X и Redmi 10X Pro. Есть также Vivo Iqoo Z1 на базе Dimensity 1000+, также с поддержкой 5G + 5G dual SIM. Знаете ли вы какие-то другие смартфоны с этой функциональностью?
Скорее всего, число моделей с поддержкой 5G Dual SIM будет расти, поскольку этот режим поддерживают уже несколько чипов - Dimensity 1000 / 1000 Plus, Dimensity 820. А вот в целом передовой компании Qualcomm такой чип пока не выпустили, хотя и работают над ним. Конечно же, в американской компании это объясняют не тем, что они проспали тему, а тем, что эта фича пока что не относится к числу востребованных, а следовательно - зачем ее поддерживать в чипах? Сейчас, пока что можно иметь дело только с сетями 5G NSA (да и то, если вы живете не в России). Актуальной поддержка двух симок станет не раньше, чем будет запущена поддержка технологии VoNR (передача голоса в сети 5G New Radio) без использования "подстилающих" сетей LTE/VoLTE. А это не случится до перехода к массовому 5G SA.
Что же, в MediaTek решили этого не ждать и, похоже, упомянутые чипы компании поддерживают VoNR. Но вот нужно ли это хоть кому-то или инициатива так и останется фальстартом?
Подробнее о мобильных платформах 5G
---
https://t.me/abloud62 - телеком-новости в Telegram, вы с нами?
теги: 5G пятое поколение Dual SIM тренды
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
22.06. [Новости компаний] 5G: Чипы разогрелись / MForum.ru
17.06. [Новости компаний] Конспекты: Qualcomm представил новую платформу Snapdragon 690 / MForum.ru
08.06. [Новости компаний] 5G и вандалы: Польша и Объединенное Королевство / MForum.ru
08.06. [Новости компаний] 5G: 5G терминалы - новинки июня / MForum.ru
13.07. [Новинки] Слухи: iQOO V2019A может стать самым дешевым 5G-смартфоном в мире / MForum.ru
13.07. [Новинки] Анонсы: Oukitel C19 – смартфон на $59,99 / MForum.ru
12.07. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord Lite получит Snapdragon 690 / MForum.ru
12.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о планшете Lenovo Yoga X / MForum.ru
12.07. [Новинки] Слухи: Новые Samsung Galaxy Buds замечены на качественных рендерах / MForum.ru
10.07. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord замечен на рендерах / MForum.ru
09.07. [Технологии] Компоненты: Snapdragon 865+ представлена официально / MForum.ru
09.07. [Новинки] Слухи: Представлена Xiaomi inkPad X 10″ Super Reading eBook / MForum.ru
07.07. [Новинки] Слухи: Google Pixel 5 замечен на рендерах / MForum.ru
06.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A11 оценен в 9 990 рублей / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Honor 30 Lite получил Dimensity 800 и 48MP камеру / MForum.ru
03.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены и варианты Samsung Galaxy Watch 3 / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Honor 30S появился в России / MForum.ru
02.07. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord будет работать на Snapdragon 765G / MForum.ru
01.07. [Новинки] Слухи: iQOO Z1x замечен в TENAA / MForum.ru
01.07. [Новинки] Слухи: Poco M2 Pro представят 7 июля / MForum.ru
30.06. [Новинки] Анонсы: Realme C11 представлен официально / MForum.ru
30.06. [Новинки] Анонсы: Redmi 9A и Redmi 9C представлены официально / MForum.ru
30.06. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi Band 4C засветился на фото / MForum.ru
29.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Redmi Note 9 5G для Китая / MForum.ru