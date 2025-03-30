Спутниковая связь: МТС может получить частоты для звонков через космос

30.03.2025, MForum.ru

Как узнали Известия, в середине апреля 2025 года, ГКРЧ может выделить МТС частоты 1980-2010 / 2170-2200 МГц для тестирования технологии прямого подключения смартфонов к связи и интернету через низкоорбитальные спутники. Более высокочастотный канал планируется использовать для работы в направлении космос-Земля. Планируется использовать технологию 5G.

Диапазон n256, хотя и «идентифицирован» 3GPP, но при этом практически не используется в мире, во всяком случае обычные массовые, да и большинство премиальных смартфонов его не поддерживают. Это не помешает использовать частоты для подключения, например, базовых станций в удаленных и труднодоступных местах – для этого достаточно будет создать необходимые терминалы. Можно будет использовать такие терминалы и на подвижных объектах, например, для обеспечения подключенности поездов, судов и самолетов.

Гибридные сотово-спутниковые сети это будущее телекома. Отрадно видеть, что в России, пусть и с опозданием, стараются двигаться по этому пути.

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теги: частоты спутниковая связь МТС n256

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