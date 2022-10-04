5G: МТС представила 5G DevKit для разработчиков цифровых решений

MForum.ru

5G: МТС представила 5G DevKit для разработчиков цифровых решений

04.10.2022, MForum.ru

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Это полезный комплект для учебных целей, но также он может использоваться и стартапами, и в сценариях разработки цифровых устройств: телеметрических, систем "умного города" и "умного дома", в системах видеонаблюдения и видеоаналитики, видеостриминга, в решениях телемедицины. С помощью такого комплекта можно обеспечить управление летающим беспилотником или роботом.

В "коробочный" комплект 5G Development Kit вошла отладочная плата 5G DevKit Board c корпусом, радиомодуль 5G/LTE, комплект антенн, SIM-чип, кабельные сборки, источник питания, ПО и документация. Также покупатель комплекта получит предоплаченный трафик 5G.

Чтобы еще более повысить привлекательность и полезность комплекта разработчика, в МТС обещают доступ к исследовательским площадкам и цифровой экосистеме МТС: лабораториям центра инноваций и инвестиций StartUp Hub MTS, облачной инфраструктуре на базе ЦОД, системам анализа Big Data и изображений, платформам IoT и AI и другим сервисам МТС.

Основные характеристики комплекта:

🔸 совместимость с 5G-модулями мировых производителей: Quectel, Telit, Fibocom, SimCom и т.д;

🔸 использование антенн 5G sub-6GHz, GNSS и 5G mmWave диапазона, возможно подключение антенн собственного производства и их размещение на корпусе;

🔸 поддержка спецификаций 3GPP 4G/5G Rel. 15;

🔸 динамическое распределение спектра между 5G и 4G;

🔸 максимальная выходная мощность передатчика LTE/5G: 26 dBm (Power Class 2);

🔸 подключение к сети с помощью SIM-карты или eSIM-чипа (в формате MFF2);

🔸 поддержка голосовых режимов передачи: VoLTE, VoNR;

🔸 аппаратная совместимость с одноплатным компьютером Raspberry Pi;

🔸 поддержка работы по USB-порту с ОС Windows 10, Linux, Android;

🔸 подключение к ПК и другим устройствам через кабель USB type C – type A (USB 3.1 Gen 2);

🔸 дополнительные интерфейсы: PCIe Gen 3 х 1-lane, I2C, GPIO, Digital audio (I2S и PCM);

🔸 возможность подключения кулера и размещения пассивного радиатора;

🔸 работа от сетевого блока питания или аккумуляторов.

Еще подробнее - здесь

Стоимость комплекта - 100 тыс. руб.

пресс-релиз МТС

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теги: телеком МТС 5G комплект разработчика DevKit Development Kit электроника

© Алексей Бойко, MForum.ru

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