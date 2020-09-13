5G: Почему Jio, а не Huawei представляет опасность для Nokia и Ericsson

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5G: Почему Jio, а не Huawei представляет опасность для Nokia и Ericsson

13.09.2020, MForum.ru

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  • Jio планирует начать использование собственного решения 5G на своей сети в 2020 году.
  • С 2021 года Jio начнет конкурировать с Ericsson и Nokia, поставляя решение 5G другим операторам

По данным LightReading, индийский телеком-гигант Jio намеревается начать использовать решение инфраструктуры 5G своей разработки на собственных сетях еще до конца 2020 года. А до конца 2021 года Jio, второй по количеству подключений оператор мобильной связи в мире, планирует начать экспорт своего оборудования инфраструктуры и на другие рынки.

И если возможности Huawei на сегодняшний день усилиями США и союзников этой страны весьма ограничены, то Jio от таких ограничений не страдает. Поскольку Индия все более смещается к орбите США, то у компании Jio будет возможность активно конкурировать с Ericsson и Nokia.

Потенциал Jio очень высок. В последние годы Nokia и Ericsson существенно сократили свои операционные затраты, стараясь удовлетворить требовательных акционеров. Jio, дочерняя компания Reliance, одного из крупнейших промышленных конгломератов в мире, таких проблем не имеет. При поддержке Reliance, Jio смогла агрессивно расширяться в новые операционные сегменты, а затем и обойти конкурентов, получив основную долю рынка Индии - на сегодня это крупнейший оператор Индии и второй по величине абонбазы оператор мира. Процесс от выхода на рынок до номера 1 на рынке занял всего 3 года.

Такой успех компании сделал ее привлекательной целью для инвестиций: только в 1H2020 компания получила порядка $20.2 млрд от таких компаний, как Facebook, Google, Intel, KKR и Суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии.

В итоге Jio может позволить себе продвигать свое оборудование даже в убыток, особенно на рынках, где оператор намеревается продавать свое суперприложение, которое поддерживает Facebook. В отличие от Ericsson и Nokia, которые занимаются в основном разработками и продажей телеком-оборудования, им абсолютно необходимо получать доходы от продажи оборудования. Jio вскоре станет не только оператором сети и поставщиком оборудования, но также платформой социальных сетей, платежным сервисом, платформой электронной коммерции и поставщиком смартфонов. А это означает, что продажи оборудования для Jio - это лишь одно из направлений, которое вполне может быть убыточным, если это помогает компании расширять целевой рынок для других своих услуг.

Источник: businessinsider.com

Европейским (мировым) производителям инфраструктуры есть о чем задуматься?

Конечно, я бы не спешил списывать со счетов Huawei. Решение 5G от Jio может быть хоть бесплатным, его еще надо научиться разрабатывать и продавать. Huawei это не только производственные мощности, это создававшаяся не один год система R&D центров по всему миру, это офисы продаж и поддержки, развернутые по всему миру. Индии еще только предстоит повторять эту систему, на это уйдет немало времени и средств. И вряд ли китайцы все это время будут сидеть без дела. 

И на этот жесточайший по уровню конкуренции рынок хотят выйти российские производители? Максимум, на что они могут рассчитывать - на фрагменты российского рынка (небольшого), в том объеме, который субсидирует госбюджет или которые будут им отданы административными мерами. Но это, вероятнее всего, не позволит создать конкурентоспособные решения, сравнимые по качеству и функциональностям с решениями вендоров, работающих с мировым рынком. По крайней мере, пока речь идет о комплексных решениях, основанных на проприетарных интерфейсах.

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теги: 5G пятое поколение оборудование инфраструктуры вендоры производство оборудования производители Jio Индия тренды

© Алексей Бойко, MForum.ru

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