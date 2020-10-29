Итоги квартала: Билайн представил результаты 3q2020

29.10.2020, MForum.ru

Увы, пока что итоговые цифры остаются красными, особенно неприятно выглядит падение выручки в мобильном сегменте на 10% и EBITDA на 18%. Мы помним, что причины - снижение числа мигрантов и падение выручки от роуминга, которая, кстати, начала понемногу восстанавливаться, но далека от доковидных времен.

В Вымпелком продолжают недосчитываться клиентов - за год их число сократилось на 5,1 млн (-9%), впрочем, по сравнению с 2q2020 сокращения практически нет, -0,1 млн это ниочем. Снизился ARPU в фиксированном сегменте, на 4.2%, что несколько обесценивает прирост числа клиентов на 0,3 млн.

Что же, достаточно о грустном, теперь о более приятном. Компания продолжает возвращать свой долг за прошлые годы - усиленно развивает сеть - видим рост капитальных вложений даже столь же активной стройки прошлого года, 20 млрд руб., вложенные оператором за 3q2020 не могут не сказываться позитивно на качестве услуг самым заметным образом. Доля LTE трафика в сети выросла до 79% и даже на этом фоне растут средние скорости. Развернута система автоматизированной оптимизации сети.

Компания довольна результатами B2B сегмента, растет выручка от больших данных, от услуг государственным и муниципальным структурам.

В Московском метро продолжается активная стройка, которая должна завершиться до конца года. Уже сейчас оператор говорит о лидерских позициях в обеспечении услуг в Московском метро. Унылый бесплатно-рекламный Wi-Fi абоненты Билайн смело могут забыть как страшный сон.

Оператор активно развивает тему eSIM (насколько это возможно в условиях известных госограничений). Да, пока что из-за политики "охранителей", за электронными симками нужно идти в салоны. В Билайн готовы в любой момент перейти на дистанционные подключения как во всем мире, стоит только измениться позиции "регуляторов". В целом в компании пересмотрели приоритеты онлайна, сейчас активно развивают функциональности мобильного приложения с целью сделать так, чтобы в приложении можно было сделать практически все, что сейчас можно сделать при посещении салона связи.

Оператор ставит в фокус развития клиентоцентричность и уже отмечает рост NPS на юге и востоке страны. Конечно, здесь неизбежна инерционность, абоненты не сразу готовы заметить даже существенные улучшения качества услуг. Репутация это то, что зарабатывается годами, поэтому здесь быстрых успехов ожидать не стоит.

Более подробно пересказывать то, что говорилось на сегодняшней встрече с генеральным директором компании ВымпелКом не стану, т.к. постараюсь напрячься и подготовить для вас полноформатный конспект.

Пресс-релиз компании

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теги: Билайн ВымпелКом итоги квартала 3q2020