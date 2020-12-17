Open RAN: Билайн и Nokia будут совместно тестировать решения 5G Open RAN

MForum.ru
17.12.2020,
Вымпелком и Nokia объявляют о стратегическом партнерстве в области реализации концепции Open RAN, которая в будущем позволит ускорить развертывание сетей 5G. Стороны подписали меморандум, который предусматривает совместные исследования в области Open RAN, а также тестирование перспективных решений на основе этой концепции для их последующего внедрения на сети оператора.
Концепция Open RAN (Open Radio Access Network), разрабатываемая международным альянсом O-RAN Alliance, предполагает создание оборудования для сетей радиодоступа на базе открытой архитектуры, что позволяет операторам интегрировать в одной сети элементы решения от разных вендоров. Использование такого подхода расширит возможности операторов и вендоров по развертыванию 5G и ускорит процесс внедрения новых технологий на существующих сетях.
Партнерство продолжает совместную деятельность Билайн и Nokia в области виртуализации в сети доступа (Virtual RAN), который компании реализовали несколько лет назад.
Билайн и Nokia планируют совместные пилотные проекты и тесты различных решений - как отдельных сетевых компонентов, так и сетей с их использованием, как для сети Билайн 4G, так и в будущем для сетей 5G. Основными площадками для пилотов и тестов станут R&D лаборатории Билайн и Nokia в Москве.
К работе планируется привлекать и других вендоров, включая российских, поддерживающих концепцию Open RAN. Это позволит оценить совместимость сетевых элементов от разных поставщиков, сравнить эффективность мультивендорных RAN с традиционными "вертикальными" решениями. Кроме того, стороны изучат возможности локализации отдельных компонентов радиооборудования.
Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике ПАО «ВымпелКом»:
«Концепция Open RAN в перспективе может изменить расклад сил как на российском рынке производителей телеком-оборудования, так и во всем мире. Для этого необходимо правильно организовать процессы разработки и внедрения решений на базе Open RAN и выстроить взаимодействие в этой области между операторами и вендорами. Экспертиза Nokia в этой области позволит дополнить существующие наработки опытом мирового уровня».
Деметрио Руссо, вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа:
«Nokia готова оказать необходимую поддержку компании Билайн, а также другим операторам связи по всему миру в подготовке сетевой архитектуры будущего, независимо от выбранного операторами сценария развития – c использованием технологии Open RAN или без нее. Nokia активно поддерживает развитие технологии O-RAN, последовательно увеличивая инвестиции в эту технологию, гарантируя конкурентоспособность и безопасность сетевой инфраструктуры операторов связи. Nokia является единственным крупным поставщиком оборудования, который активно развивает интерфейсы O-RAN, гарантируя, что решения Nokia 5G RAN будут поддерживать будущую открытую экосистему, к которой стремятся операторы. Nokia обладает необходимым масштабом и возможностями для удовлетворения растущего спроса на технологию O-RAN, в том числе в области высокопроизводительных сетей связи мирового уровня и безопасности».
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теги: Вымпелком Билайн Nokia Open RAN OpenRAN
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