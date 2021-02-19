Развитие сетей: Билайн инвестировал в Волгоградской области 1 млрд рублей

MForum.ru
19.02.2021,
В 2020 году ВымпелКом изрядно инвестировал в развитие сетевой инфраструктуры в Волгоградской области. Одновременно модернизировались существующие базовые станции и строились новые в Волгограде, Волжском, Михайловке, Котельниково, Камышине, Дубовке, Фролово, Краснослободске и других населенных пунктах. По данным компании, ее инвестиции в инфраструктуру составили 1 млрд рублей, что весьма ощутимое вложение. В 2021 году развитие сети Билайн в Волгоградской области также продолжится - планируется построить еще больше базовых станций, чем в 2020 году.
Компания не называет абсолютное число своих базовых станций в регионе, но говорит, что сеть 4G/LTE выросла почти в 1.7 раз.
«В 2020 году Билайн в Волгоградской области поставил собственный рекорд по количеству построенных базовых станций, несмотря на сложности работы в условиях пандемии. Емкость сети выросла, связь стала стабильнее, а мобильный интернет - быстрее, - прокомментировал директор Волгоградского отделения ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) Денис Долгов. - В регионе остается все меньше «белых пятен» с недостаточным уровнем сигнала. Более устойчивое покрытие стимулирует абонентов больше пользоваться онлайн сервисами, в том числе, для удаленной учебы или работы. За год трафик в сети 4G вырос на 74%, а число жителей Волгоградской области - пользователей мобильного интернета 4G увеличилось на 62%. В 2021 году мы планируем строить еще больше базовых станций по сравнению с 2020 годом, это значительно расширит зону покрытия сети 4G в Волгограде и небольших населенных пунктах региона».
Вымпелком напоминает, что инвестиции осуществлялись в соответствии с заключенным с администрацией Волгоградской области соглашением о развитии телеком-инфраструктуры и поддержке социально-ориентированных проектов.
В частности, в 2020 году был запущен пилот для анализа туристического потока на территории Волгоградской области с использованием технологии Big Data.
Телеком-рынок Волгоградской области
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теги: телеком Билайн Вымпелком развитие сетей Волгоградская область
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