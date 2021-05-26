5G: Ericsson добавил оператора из Испании в свой портфель контрактов на решения 5G SA

MForum.ru
26.05.2021,
Ericsson и четвертый по величине оператор Испании - компания Masmovil заключили соглашение на поставку решений вендора для развертывания сети 5G SA. Ericsson и ранее выступал партнером Masmovil, в частности, обеспечил поставку и развертывание сетей 4G и 5G NSA оператора. Об этом сообщает Europapress.es.
В рамках нового контракта 5G SA оператор закупит у шведского поставщика решения нативной облачной инфраструктуры, облачное IMS, услуги по постоянному сопровождению софта и автоматизации интеграции (CI/CD), решения сетевой оркестровки и CENX Service Assurance. Ericsson обеспечит оператора необходимыми профессиональными услугами.
Massmovil располагает частотами в диапазоне 3.5 ГГц и предоставляет услуги 5G более, чем в 300 муниципалитетах Испании. Компания планирует продолжать расширять покрытие своей сети.
В целом у Ericsson в Испании сильные позиции, компания поставляет свои решения всем крупным операторам - Orange, Telefonica Spain и Vodafone Spain. Всего оператор сообщает о 139 коммерческих контрактах на поставку решений 5G, из них публично сообщается о 81. Всего в мире 86 сетей 5G работают с использованием инфраструктуры 5G Ericsson.
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теги: телеком пятое поколение Ericsson 3.5ГГц Massmovil Испания 5G SA
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