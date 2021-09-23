Регулирование: В Евросоюзе собираются отрегулировать разъемы

23.09.2021, MForum.ru

Если кто-то думает, что не самые разумные регуляторные инициативы характерны только для одной конкретной страны, это конечно не так. Достаточно посмотреть на очередное безумие чиновников ЕС, которые всерьез хотят:

установить единый стандарт для порта зарядки (USB-C).

заставить продавать зарядные устройства только отдельно от гаджетов

Цели как обычно благие, если смотреть на тему глазами розового пони - экология и упрощение жизни пользователей.

Да, необходимость таскать с собой три провода зарядки - неприятна. Да, эппловские кабели - дорогие и ненадежные - достали. И, тем не менее, ни то, ни другое не может быть поводом для столь нелепых инициатив, как "регулирование" рынка.

Почему нельзя поддерживать такую инициативу?

Потому что подобный диктат чиновников затруднит дальнейшее развитие технологий. Разъемы, очевидно, с годами улучшались. Этот процесс безусловно не завершен. Попытка стандартизовать один разъем - это как если бы кто-то 20 лет назад законодательно закрепил бы GSM, как единый и обязательный для всех стандарт сотовой связи и мы бы не получили, ни 3G, ни LTE, ни 5G. Или, скажем, законодательно объявить двигатель внутреннего сгорания обязательным стандартом для автомобиля.

Давайте посмотрим со стороны пользователя. ОК, единый разъем, один кабель.. покупаем его у какого-то левого производителя вместе с отдельной зарядкой. Подключаем дорогой девайс какого-то популярного бренда, он выходит из строя. Потребуем гарантийного возмещения? Вернут деньги, как думаете?

Отказ от двух других популярных на сегодня разъемов будет означать, что соответствующие производства придется переналаживать на выпуск новых разъемов - на кого лягут соответствующие расходы? На потребителей. не сомневайтесь.

В целом, попытки чиновников, то есть людей одинаково далеких от технологий и бизнеса, лезть в регулирование технологий - глубоко порочны. Стандартизация - дело необходимое, но лучше бы ей заниматься исключительно общественным организациям участников рынка, занимающиеся разработкой и производством устройств, глубоко разбирающиеся в предмете, а не политики и чиновники.

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теги: телеком регулирование Евросоюз разъемы

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