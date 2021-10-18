Анонсы: PinePhone Pro представлен официально

MForum.ru

Анонсы: PinePhone Pro представлен официально

18.10.2021, MForum.ru

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В Linux-сообществе компания Pine64 является признанным авторитетом. Напомню, в 2020 году был представлен смартфон PinePhone, полностью открытый для разработчиков. Второе устройство производителя нацелено в более высокий класс. Однако компания подчеркивает, что оно не является заменой оригинального устройства.

Анонсы: PinePhone Pro представлен официально

Впрочем, само устройство очень специфично и базируется на чипсете RockChip RK3399S. Это 6-ядерный чипсет, разработанный специально для PinePhone Pro. Сам чип является улучшенной версией чипа RK3399, который был представлен 2016 году и использовался в планшетных компьютерах. Ключевая задача чипа – снижение тепловыделения и энергопотребления в режиме ожидания.

Анонсы: PinePhone Pro представлен официально

Спецификации PinePhone Pro включают в себя 6-дюймовый дисплей разрешением 1440х720 точек, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловую и 5 Мп фронтальную камеры и съемный АКБ ёмкостью 3000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт. По меркам 2021 года это «железо» не впечатляет. Однако, изюминка в программном обеспечении. Новинка работает под управлением Manjaro Linux с оболочкой Plasma Mobile. Также для PinePhone Pro ожидаются другие релизы Linux. Цена PinePhone Pro - $399, но продадут его только тем, кто является Linux-разработчиком и членом сообщества.

Анонсы: PinePhone Pro представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации pine64.org

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