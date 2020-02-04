В России будут собирать смартфоны и планшеты MIG

MForum.ru
04.02.2020,
MIG (Mobile Inform Group) совместно с ростеховской компанией Аэронавигационные и информационные системы (АИС), собираются начать выпуск линейки российских смартфонов и планшетов для B2B-клиентов на Калужском заводе телеграфной аппаратуры. Запланированные инвестиции АИС - 1 млрд руб, включая собственные и заемные средства. MIG вложит более 50 млн рублей.
Объем выпуска будет зависеть от объемов заказов, которые надеются получить в силовых ведомствах, учреждениях здравоохранения, от энергетиков, из нефтегазовой отрасли, транспорта, ЖКХ и т.п. Теоретически объем заказов может составит до нескольких тысяч штук в год.
К сборке запланированы промышленные смартфоны MIG S6 и "корпоративный планшет" MIG T8X и их модификации. Аппараты поддерживают ОС Android 9 и Android 10, но могут работать также под Astra Linux и ОС Аврора.
Одна из причин перевода сборки в Россию - копирование и нелегальное распространение устройств, разработанных компанией, контрактными производителями Юго-Восточной Азии.
Начало выпуска устройств в России запланировано на март 2020 года.
Источник и подробности: kommersant.ru
Дела у MIG в последнее время идут неплохо Так, в декабре 2019 года стало известно о закупке РЖД нескольких тысяч смартфонов MIG C55 для работников инфраструктурного комплекса, применяемом при внесении итогов осмотра ж/д путей в режиме реального времени, подробнее об этом: mforum.ru
Можно предположить, что на устройства MIG будет спрос в госструктурах и частных компаниях. Для массового рынка слишком высоки цены. Насколько объемным и успешным окажется проект в целом, зависит от того, насколько качественными получатся устройства, как они себя покажут в эксплуатации. Это касается также и удобства пользования ими, включая то, как будет организовано гарантийное и постгарантийное обслуживание клиентов. КРоме того, пока в устройствах используются американские процессоры и другие компоненты, есть риски, связанные с возможными санкциями.
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© Алексей Бойко,
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