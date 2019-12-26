Это интересно: ОАО «РЖД» переходит на отечественную операционную систему «Аврора»

MForum.ru
26.12.2019,
ОАО «РЖД» объявило о закупке нескольких тысяч смартфонов MIG C55, которые станут рабочим инструментов для работников инфраструктурного комплекса, применяемом при внесении итогов осмотра ж/д путей в режиме реального времени.
Производителем устройства является отечественная компания Mobile Inform Group. Особенностью MIG C55 является возможность выполнения фото- видео- фиксации с передачей данных по защищенному каналу связи и функционал сопряжения со специализированными измерительными комплексами. Для ОАО «РЖД» это станет первым этапом перехода на широкое использование отечественной мобильной ОС для рабочих процессов. Кроме того, устройства получат функционал централизованного управления для обновления операционной системы, установки и удаления приложений, а также блокировки и удаления данных с утраченных устройств.
Если говорить о технической части, то речь идет смартфоне с 5,5-дюймовым дисплеем разрешением 1280*720 точек, чипсетом Qualcomm Snapdragon 439, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти (+microSD до 128 Гб), 16 Мп тыловой камерой, 5 Мп фронтальной камерой и съемным аккумулятором ёмкостью 4000 мАч. Класс защиты от внешних условий – IP67, рабочий диапазон температур -20° C to +60° C. Цена устройства 68 384 рубля. Впрочем, не стоит забывать, что речь идет о смартфоне для корпоративного сектора и тут ценообразование совершенно иное, чем в устройствах для массового рынка.
© Антон Печеровый,
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