Облачные сервисы: МегаФон подготовил инструмент кроссплатформенной миграции

MForum.ru

Облачные сервисы: МегаФон подготовил инструмент кроссплатформенной миграции

28.04.2023, MForum.ru

МегаФон предложил продукт на базе инструментов кроссплатформенной миграции MIND Software. Этот инструмент позволяет переносить виртуальную инфраструктуру, с высоким уровнем автоматизации и в защищенном режиме из одной среды в другую.

 

 

Тема миграции сейчас актуальна и востребована, например, из-за миграции с зарубежных облачных платформ или при переходе с физической инфраструктуру на виртуальную. Новый инструмент по заявлению разработчика обеспечивает поддержку в любых комбинациях "откуда и куда". Поддерживаются ОС Windows и Linux.

Новый инструмент автоматизирует до 95% рутинных операций, поддерживая работу сервиса в процессе миграции. Решение адресовано заказчикам от мелких и средних до крупных.

«Уход с российского рынка крупных зарубежных IaaS- и PaaS-провайдеров только усилил спрос на импортонезависимые аналоги и инструменты, с помощью которых можно оперативно перенести IT- инфраструктуру на альтернативную платформу. В партнерстве с компанией MIND Software мы предоставляем клиентам индивидуальные сценарии миграции, что позволяет решить даже самые сложные задачи», — говорит Александр Осипов, директор по развитию облачных и инфраструктурных решений МегаФона.

пресс-релиз МегаФон

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теги: облачные услуги сервисы МегаФон платформы инструменты

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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