Итоги квартала: Американские санкции продолжают снижать выручку Huawei

MForum.ru
01.11.2021,
Выручка Huawei в 3q2021 упала на 38% год к году - так сказываются санкции США на китайском производители. Китайцы сдаваться не намерены и нащупывают новые источники роста бизнеса.
Несмотря на продолжающееся сокращение выручки, Huawei за 9M2021 заработала 455,8 млрд юаней ($71,3 млрд), что позволило компании оставаться прибыльной. В 3q2021 Huawei заработала 135,4 млрд юаней ($21,16 млрд).
Более всего от американских санкций пострадало подразделение, занимающееся выпуском смартфонов. Согласно оценкам, его выручка в 2021 году сократится на $30-40 млрд. По оценкам аналитиком Counterpoint Research, в 3q2021 Huawei смогла занять на китайском рынке смартфонов лишь 8%, тогда как годом ранее она занимала 30% и была лидером этого рынка.
В сложившейся ситуации китайская компания изменила вектор развития, выбрав сегмент облачных услуг и умного транспорта в качестве стратегических направлений развития. Быстрого успеха в этих новых для себя областях, в Huawei вряд ли добьются, но китайцы редко торопятся.
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теги: телеком итоги квартала Huawei санкции
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