Развитие сетей: МегаФон в 1.5 раза нарастил площадь покрытия LTE в Татарстане

27.12.2021, MForum.ru

С начала 2021 года МегаФон нарастил площадь покрытия сети LTE в Татарстане в 1.5 раза. В зону действия сети LTE вошло более 400 населенных пунктов с населением свыше 2.5 млн человек. МегаФон сообщает о модернизации более 850 BS.

За год трафик LTE в регионе вырос в 1.5 раз. Оператор поддерживает в регионе возможность пользования VoLTE в зоне покрытия LTE. Это обеспечивает высокое качество передачи голоса.

«Модернизация позволила обеспечить более широкую территорию покрытия и лучший сигнал внутри помещений от Буинского до Агрызского района. Благодаря проведенным работам, интернет четвертого поколения появился даже в малочисленных деревнях, где проживает менее ста человек», – отметил Дмитрий Кузнецов, директор МегаФона в Татарстане.

пресс-релиз

Операторы мобильной связи в Татарстане активно занимаются освоением частотных ресурсов для оказания услуг LTE. Можно обратить внимание на использование диапазона band 1 (2100 МГц) под LTE всеми операторами "большой тройки", кроме того, Вымпелком и МегаФон задействовали также диапазон band 8 (900 МГц).

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теги: развитие сетей МегаФон Татарстан