Развитие сетей: МегаФон в 1.5 раза нарастил площадь покрытия LTE в Татарстане

MForum.ru
27.12.2021,
С начала 2021 года МегаФон нарастил площадь покрытия сети LTE в Татарстане в 1.5 раза. В зону действия сети LTE вошло более 400 населенных пунктов с населением свыше 2.5 млн человек. МегаФон сообщает о модернизации более 850 BS.
За год трафик LTE в регионе вырос в 1.5 раз. Оператор поддерживает в регионе возможность пользования VoLTE в зоне покрытия LTE. Это обеспечивает высокое качество передачи голоса.
«Модернизация позволила обеспечить более широкую территорию покрытия и лучший сигнал внутри помещений от Буинского до Агрызского района. Благодаря проведенным работам, интернет четвертого поколения появился даже в малочисленных деревнях, где проживает менее ста человек», – отметил Дмитрий Кузнецов, директор МегаФона в Татарстане.
Операторы мобильной связи в Татарстане активно занимаются освоением частотных ресурсов для оказания услуг LTE. Можно обратить внимание на использование диапазона band 1 (2100 МГц) под LTE всеми операторами "большой тройки", кроме того, Вымпелком и МегаФон задействовали также диапазон band 8 (900 МГц).
--
теги: развитие сетей МегаФон Татарстан
Публикации по теме:
05.12. [Новости компаний] Хакатоны: ВымпелКом собирается задействовать идеи финалистов "Цифрового прорыва" в новых продуктах / MForum.ru
10.06. [Новости компаний] 5G: Tele2 запустила тестовую зону 5G в метро Казани / MForum.ru
09.06. [Новости компаний] 5G: МТС и Ericsson показали скорость 3.5 Гбит/c на сети 5G в Иннополисе / MForum.ru
07.06. [Новости компаний] Региональное сотрудничество: Билайн подписал соглашение с правительством республики Татарстан / MForum.ru
06.06. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн договорился о сотрудничестве сразу с несколькими главами регионов / MForum.ru
28.12. [Новинки] Анонсы: Oppo A11s представлен официально / MForum.ru
28.12. [Новинки] Слухи: OnePlus 10 представят 4 января / MForum.ru
27.12. [Новинки] Слухи: Infinix Zero 5G замечен на рендерах / MForum.ru
27.12. [Новинки] Анонсы: Pova 5G – первый 5G-смартфон от Tecno / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Раскладушка Huawei P50 Pocket представлена официально / MForum.ru
23.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Note превратится в Galaxy S22 Ultra / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Vivo S12 и S12 Pro представлены официально / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: Moto G Stylus 2022 замечен на рендерах / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: iQOO U5 5G на базе чипсета Snapdragon 695 SoC представлен официально / MForum.ru
21.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S21 FE представят 11 января / MForum.ru
21.12. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo 5S и Neo 5 SE представлены официально / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Huawei P50 Pocket может получить АКБ емкостью 4100 мАч / MForum.ru
20.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y32 на Snapdragon 680 представлен официально / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Honor Play 30 Plus представлен официально / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A Kids появился в России / MForum.ru
16.12. [ПО] Анонсы: Google представила Android 12 Go Edition / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A8 10.5 представлен официально / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон OPPO Find N представлен официально / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Tecno Spark 8T / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: Vivo X70t представлен официально / MForum.ru