IoT: ЖКХ Новосибирска все активнее использует сеть МТС для IoT-подключений

14.03.2022, MForum.ru

Как сообщает МТС, количество SIM-карт для IoT-подключений в датчиках городского и жилищного хозяйства Новосибирска в 2021 году выросло в 1.5 раза. На сегодня 6 из 10 IoT SIM-карт МТС участвуют в интернете вещей ЖКХ города.

SIM-карты МТС позволяют вести удаленный мониторинг систем водо- и энергоснабжения в ЖКХ Новосибирска. В онлайн-режиме с объектов по защищенным каналам связи снимаются данные о расходе тепла, воды, электричества. Непрерывный анализ данных позволяет выявлять отклонения и быстро узнавать или даже предотвращать аварийные ситуации.

В Новосибирске мониторят коммунальные ресурсы с использованием решений МТС такие организации как:

АО «НовосибирскЭнергосбыт»,

МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»,

МУП «Теплоэнергоресурсосбережение»,

ООО СГК (СИБЭКО),

ООО «УК «На Державина»,

ФГБУ ЖКУ Новосибирского научного центра (ННЦ),

ЗАО «УК «СПАС-Дом»

другие

Всего на текущий момент задействовано более 30 тысяч SIM-карт. За 2021 год интернет-трафик перечисленных организаций в сети IoT вырос в 2.5 раза.

«Мы видим, как быстро новосибирский ЖКХ наращивает потребление IoT-сервисов МТС, которые снижают аварийность и сокращают затраты компаний и потребителей в среднем на 25 процентов. Поэтому в зданиях жилых домов и школ, детских садов и больниц работает все больше телеметрического оборудования с сим-картами МТС. А наше комплексное решение «Цифровой водоканал» поможет компаниям ЖКХ быстрее выявлять факт аварий и позволит в разы снизить объём потерь в системах водоснабжения», - отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

пресс-релиз

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теги: МТС операторы IoT Новосибирская область