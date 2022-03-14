IoT: ЖКХ Новосибирска все активнее использует сеть МТС для IoT-подключений

MForum.ru
14.03.2022,
Как сообщает МТС, количество SIM-карт для IoT-подключений в датчиках городского и жилищного хозяйства Новосибирска в 2021 году выросло в 1.5 раза. На сегодня 6 из 10 IoT SIM-карт МТС участвуют в интернете вещей ЖКХ города.
SIM-карты МТС позволяют вести удаленный мониторинг систем водо- и энергоснабжения в ЖКХ Новосибирска. В онлайн-режиме с объектов по защищенным каналам связи снимаются данные о расходе тепла, воды, электричества. Непрерывный анализ данных позволяет выявлять отклонения и быстро узнавать или даже предотвращать аварийные ситуации.
В Новосибирске мониторят коммунальные ресурсы с использованием решений МТС такие организации как:
Всего на текущий момент задействовано более 30 тысяч SIM-карт. За 2021 год интернет-трафик перечисленных организаций в сети IoT вырос в 2.5 раза.
«Мы видим, как быстро новосибирский ЖКХ наращивает потребление IoT-сервисов МТС, которые снижают аварийность и сокращают затраты компаний и потребителей в среднем на 25 процентов. Поэтому в зданиях жилых домов и школ, детских садов и больниц работает все больше телеметрического оборудования с сим-картами МТС. А наше комплексное решение «Цифровой водоканал» поможет компаниям ЖКХ быстрее выявлять факт аварий и позволит в разы снизить объём потерь в системах водоснабжения», - отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.
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теги: МТС операторы IoT Новосибирская область
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