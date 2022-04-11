Развитие сетей: Вымпелком инвестировал 1 млрд в развитие сети в Ставропольском крае

11.04.2022, MForum.ru

Вымпелком сообщает, что в 2021 году в развитие сети на Ставрополье был инвестирован 1 млрд рублей. По данным оператора, емкость сети удалось нарастить на 75% в сравнении с декабрем 2020 года. В частности, стоит отметить улучшение покрытия вдоль пути следования в аэропорт, обеспечение покрытия рынка "Лира". Завершить программу большой модернизации планируется в этом году.

Директор Ставропольского отделения билайн Анатолий Загорулько:

«Надежная связь с близкими – это всегда важно. Мы расширили сеть 4G на большей части Ставропольского края, в том числе в Ставрополе, Невинномысске, Георгиевске, Буденновске, Пятигорске, Новопавловске, Зеленокумске, Новоалександровске, Михайловске и с. Кочубеевское. Кроме того, на 60% сети была проведена модернизация оборудования и расширение частот для 4G (рефарминг) для ускорения интернет-доступа. В результате за год во всех крупных городах (в Ставрополе, Михайловске, Невинномысске, Буденновске, Георгиевске, а также в городах Кавказских Минеральных Вод) скорость мобильного интернета выросла в среднем на 30% (*).

пресс-релиз Вымпелком

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Иногда приходится слышать, что Вымпелком в последние годы сосредоточился исключительно на развитии сети в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как другие регионы не получали достойной активности. На самом деле, это совсем не так - можно вспомнить о 2 млрд руб в Краснодарском крае, развитие сети 4G/LTE в Северной Осетии, 1 млрд руб в Волгоградской области, развитии сети в Сочи, модернизации 1500 базовых станций в Татарстане и умощнении в Башкортостане.

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теги: развитие сетей билайн Вымпелком Ставропольский край