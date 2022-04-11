Развитие сетей: Вымпелком инвестировал 1 млрд в развитие сети в Ставропольском крае

MForum.ru

Развитие сетей: Вымпелком инвестировал 1 млрд в развитие сети в Ставропольском крае

11.04.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Вымпелком сообщает, что в 2021 году в развитие сети на Ставрополье был инвестирован 1 млрд рублей. По данным оператора, емкость сети удалось нарастить на 75% в сравнении с декабрем 2020 года. В частности, стоит отметить улучшение покрытия вдоль пути следования в аэропорт, обеспечение покрытия рынка "Лира". Завершить программу большой модернизации планируется в этом году.

 

 

Директор Ставропольского отделения билайн Анатолий Загорулько:

«Надежная связь с близкими – это всегда важно. Мы расширили сеть 4G на большей части Ставропольского края, в том числе в Ставрополе, Невинномысске, Георгиевске, Буденновске, Пятигорске, Новопавловске, Зеленокумске, Новоалександровске, Михайловске и с. Кочубеевское. Кроме того, на 60% сети была проведена модернизация оборудования и расширение частот для 4G (рефарминг) для ускорения интернет-доступа. В результате за год во всех крупных городах (в Ставрополе, Михайловске, Невинномысске, Буденновске, Георгиевске, а также в городах Кавказских Минеральных Вод) скорость мобильного интернета выросла в среднем на 30% (*).

пресс-релиз Вымпелком

--

Иногда приходится слышать, что Вымпелком в последние годы сосредоточился исключительно на развитии сети в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как другие регионы не получали достойной активности. На самом деле, это совсем не так - можно вспомнить о 2 млрд руб в Краснодарском крае, развитие сети 4G/LTE в Северной Осетии, 1 млрд руб в Волгоградской области, развитии сети в Сочи, модернизации 1500 базовых станций в Татарстане и умощнении в Башкортостане.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости, канал в Дзен

теги: развитие сетей билайн Вымпелком Ставропольский край

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

08.02. [Новости компаний] B2B: МТС помог составить портрет туриста в Ростовской области / MForum.ru

20.12. [Новости компаний] VoLTE: Вымпелком запустил поддержку VoLTE в Ставропольском крае и в Чеченской республике / MForum.ru

27.08. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн ускорил мобильный интернет в 64 городах и селах Ставропольского края / MForum.ru

11.02. [Новости компаний] Частные сети: МТС и Ericsson испытали частную LTE/5G-ready сеть в Ставропольском крае / MForum.ru

31.12. [Новости компаний]  Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 16:35 ABloud Тема: Ставропольский край (04.12.2007)
[Развитие сетей. Ставропольский край. Вымпелком] В Ставропольском крае билайн инвестировал 1 млрд рублей в развитие сети 2022.04.11, пресс-релиз, MForum.ru. ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) в ...
Вчера 13:44 ABloud Тема: Башкортостан республика, Уфа (01.03.2012)
[Развитие сетей. Башкортостан. Вымпелком] Жители Башкирии скачали рекордные 130 млн Гбайт трафика в 2021 году билайн за последние несколько лет значительно укрепил сеть 4G и расширил ее охват в ...
10.04.2022 15:37 ABloud Тема: Псковская область (04.12.2007)
[Развитие сети. Псковская область. МегаФон] МегаФон построил свыше 20 новых BS в селах и деревнях с населением от 20 до 100 человек. Среди них Бандино, Бирюли, Ларино, Островки, Юхово и другие в ...
09.04.2022 19:08 ABloud Тема: Марвел-Дистрибуция (07.11.2011)
[Вычислительная техника] "Ф-Плюс Мобайл", дочерняя компания "Марвел-Дистрибуция", вошла в "Консорциум "Вычислительная техника" Компания «Ф-Плюс Мобайл» выпускает оборудование под брендами F+ data ...
08.04.2022 15:41 ABloud Тема: Республика Татарстан (04.12.2007)
[Развитие сетей. Вымпелком] билайн построил более 1 500 базовых станций в Татарстане за 2021 год 2022.04.08, пресс-релиз, через MForum.ru. билайн за последние несколько лет значительно укрепил сеть ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

11.04. [Новинки] Анонсы: Honor Play 6T и Play 6T Pro представлены официально / MForum.ru

11.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M53 со 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

08.04. [Новинки] Анонсы: Realme 9 представлен официально / MForum.ru

07.04. [Новинки] Слухи: Oppo K10 Pro замечен в TENAA / MForum.ru

07.04. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 4 Lite представлен официально / MForum.ru

06.04. [Новинки] Компоненты: Чипсеты Snapdragon 7 будут использовать ядра Cortex A710 и A510 / MForum.ru

06.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus Nord CE 2 Lite / MForum.ru

05.04. [Новинки] Анонсы: Представлен компактный планшет Realme Pad Mini / MForum.ru

05.04. [Новинки] Слухи: InfiRay PX1 – смартфон от производителя тепловизоров / MForum.ru

04.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Vivo X80, X80 Pro / MForum.ru

04.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Oppo Find X5 Pro+ / MForum.ru

01.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Black Shark 5, 5 Pro и 5 RS – обновление линейки игровых смартфонов / MForum.ru

31.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 10 5G – версия Redmi Note 11E для глобального рынка / MForum.ru

30.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 10A представлен официально / MForum.ru

29.03. [Новинки] Слухи: Realme 9 4G замечен на официальном сайте / MForum.ru

28.03. [Новинки] Анонсы: Honor X9 представлен официально / MForum.ru

28.03. [Новинки] Анонсы: Hisense Hi Reader появился в продаже / MForum.ru

25.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme C31 с 6,5-дюймовым дисплеем и чипсетом Unisoc T612 / MForum.ru

24.03. [Новинки] Анонсы: Oppo K10 представлен официально / MForum.ru

24.03. [Новинки] Это интересно: Анонсирован анонс Nothing Phone (1) / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: