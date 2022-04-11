Развитие сетей: Вымпелком инвестировал 1 млрд в развитие сети в Ставропольском крае

MForum.ru
11.04.2022,
Вымпелком сообщает, что в 2021 году в развитие сети на Ставрополье был инвестирован 1 млрд рублей. По данным оператора, емкость сети удалось нарастить на 75% в сравнении с декабрем 2020 года. В частности, стоит отметить улучшение покрытия вдоль пути следования в аэропорт, обеспечение покрытия рынка "Лира". Завершить программу большой модернизации планируется в этом году.
Директор Ставропольского отделения билайн Анатолий Загорулько:
«Надежная связь с близкими – это всегда важно. Мы расширили сеть 4G на большей части Ставропольского края, в том числе в Ставрополе, Невинномысске, Георгиевске, Буденновске, Пятигорске, Новопавловске, Зеленокумске, Новоалександровске, Михайловске и с. Кочубеевское. Кроме того, на 60% сети была проведена модернизация оборудования и расширение частот для 4G (рефарминг) для ускорения интернет-доступа. В результате за год во всех крупных городах (в Ставрополе, Михайловске, Невинномысске, Буденновске, Георгиевске, а также в городах Кавказских Минеральных Вод) скорость мобильного интернета выросла в среднем на 30% (*).
--
Иногда приходится слышать, что Вымпелком в последние годы сосредоточился исключительно на развитии сети в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как другие регионы не получали достойной активности. На самом деле, это совсем не так - можно вспомнить о 2 млрд руб в Краснодарском крае, развитие сети 4G/LTE в Северной Осетии, 1 млрд руб в Волгоградской области, развитии сети в Сочи, модернизации 1500 базовых станций в Татарстане и умощнении в Башкортостане.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости, канал в Дзен
теги: развитие сетей билайн Вымпелком Ставропольский край
Публикации по теме:
08.02. [Новости компаний] B2B: МТС помог составить портрет туриста в Ростовской области / MForum.ru
20.12. [Новости компаний] VoLTE: Вымпелком запустил поддержку VoLTE в Ставропольском крае и в Чеченской республике / MForum.ru
27.08. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн ускорил мобильный интернет в 64 городах и селах Ставропольского края / MForum.ru
11.02. [Новости компаний] Частные сети: МТС и Ericsson испытали частную LTE/5G-ready сеть в Ставропольском крае / MForum.ru
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: Honor Play 6T и Play 6T Pro представлены официально / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M53 со 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
08.04. [Новинки] Анонсы: Realme 9 представлен официально / MForum.ru
07.04. [Новинки] Слухи: Oppo K10 Pro замечен в TENAA / MForum.ru
07.04. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 4 Lite представлен официально / MForum.ru
06.04. [Новинки] Компоненты: Чипсеты Snapdragon 7 будут использовать ядра Cortex A710 и A510 / MForum.ru
06.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus Nord CE 2 Lite / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Представлен компактный планшет Realme Pad Mini / MForum.ru
05.04. [Новинки] Слухи: InfiRay PX1 – смартфон от производителя тепловизоров / MForum.ru
04.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Vivo X80, X80 Pro / MForum.ru
04.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Oppo Find X5 Pro+ / MForum.ru
01.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Black Shark 5, 5 Pro и 5 RS – обновление линейки игровых смартфонов / MForum.ru
31.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 10 5G – версия Redmi Note 11E для глобального рынка / MForum.ru
30.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 10A представлен официально / MForum.ru
29.03. [Новинки] Слухи: Realme 9 4G замечен на официальном сайте / MForum.ru
28.03. [Новинки] Анонсы: Honor X9 представлен официально / MForum.ru
28.03. [Новинки] Анонсы: Hisense Hi Reader появился в продаже / MForum.ru
25.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme C31 с 6,5-дюймовым дисплеем и чипсетом Unisoc T612 / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: Oppo K10 представлен официально / MForum.ru
24.03. [Новинки] Это интересно: Анонсирован анонс Nothing Phone (1) / MForum.ru