Анонсы: Игровые смартфоны Nubia Red Magic 7S и 7S Pro представлены официально

12.07.2022, MForum.ru

Под брендом Nubia состоялся анонс смартфонов Red Magic 7S и 7S Pro. Новинки нацелены в сегмент игровых устройств и базируются на чипсете Snapdragon 8+ Gen 1.

Для обеспечения стабильной работы под высокой нагрузкой используется система активного охлаждения с мини-турбиной, частота вращения которой может достигать 20 000 оборотов. Суммарная площадь системы охлаждения – 4124 квадратных мм. За счет примененных мер 30-минутная игра в Genshin Impact при обеспечении стабильных 60 fps сможет нагреть устройство лишь до 39,5 градусов Цельсия.

Также отметим выделенный чип Red Core 1, предназначенный для обработки звука, управления виброоткликом и отслеживанием касаний сенсоров. Частота опроса сенсорных курков новинки составляет 520 Гц, сенсорной панели экрана – 720 / 960 Гц (у Red Magic 7S и 7S Pro, соответственно).

В технической части Nubia Red Magic 7S и 7S Pro могут порадовать 6,8-дюймовым дисплеем разрешением 2400 х 1080 точек, 8/12/16/18 Гб ОЗУ LPDDR5, 128/256/512 Гб встроенной памяти типа UFS 3.1 и строенной камерой в конфигурации 64 Мп основной, 8 Мп широкоугольный и 2 Мп макро.

Помимо частот опроса тачскрина и обновления экрана (120 / 165 Гц, соответственно) отличиями Nubia Red Magic 7S и 7S Pro являются фронтальная камера, емкость АКБ и мощность быстрой зарядки.

Nubia Red Magic 7S оснащен 8 Мп камерой в рамке дисплея и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт. Red Magic 7S Pro может порадовать подэкранной камерой разрешением 16 Мп и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 135 Вт.

Цены новинок начинаются с отметки в 3999 юаней за Nubia Red Magic 7S с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Топовый Nubia Red Magic 7S с 16 Гб ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти оценен в 5499 юаней.

Цена Nubia Red Magic 7S Pro стартует от отметки в 5199 юаней, которые обойдется смартфон с 12 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти. Брендированный Nubia Red Magic 7S Pro BumbleBee Edition оснащенный 16/512 Гб памяти оценен 6499 юаней.