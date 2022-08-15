Кадры: Олег Мотовилов - из T1 в IBS DataFort

MForum.ru

Кадры: Олег Мотовилов - из T1 в IBS DataFort

15.08.2022, MForum.ru

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IBS DataFort - компания, специализирующаяся в области услуг облачной IT-инфраструктуры и ИБ, которую ПАО "ВымпелКом" приобрела в декабре 2021 года. Ее генеральным директором стал Олег Мотовилов, который до недавнего времени работал в компании T1, в течение года занимая должность управляющего директора и члена правления T1 Cloud.

 

 

Ранее, в период с 2016 по 2021 год он руководил облачным бизнесом МТС, до этого работал в разных должностях в таких компаниях как R-Style, аэропорт Домодедово и Караван-Телеком.

В новой должности руководителя IBS DataFort Олег Мотовилов будет отвечать за развитие всего облачного бизнеса компании ВымпелКом.

Олег Мотовилов, генеральный директор IBS DataFort:

«Для меня большая честь присоединиться к билайн, чтобы провести Datafort через следующую главу её развития. Datafort - это знаковая компания, обладающая фундаментально сильным бизнесом, движимым исключительно талантливыми сотрудниками. Я с нетерпением жду совместной работы с руководством Datafort, чтобы вывести компанию на новый уровень».

Максим Зайков, исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса билайн:

«билайн бизнес видит большие перспективы и ощущает потребности бизнеса на рынке облачных услуг — и в B2B B2B (англ. business-to-business) - бизнес для бизнеса., и в B2G B2G (англ. business-to-government) – бизнес для государства.. Мы рады приветствовать Олега в нашей команде: под руководством опытного эксперта облачный бизнес билайн сможет стать ещё более конкурентоспособным и предлагать клиентам широкий спектр необходимых услуг».

Рекрутинговая находка билайн представляется мне удачной для компании, Олег Мотовилов, судя по всему, обладает необходимыми компетенциями для того, чтобы "заточить" недавнее приобретение билайна под требования и масштабы бизнеса оператора "большой четверки".

пресс-релиз билайн

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теги: телеком билайн ВымпелКом кадры назначения

© Алексей Бойко, MForum.ru

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