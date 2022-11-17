Партнерства: МТС Авто будет сотрудничать с Датапакс для развития инноваций в общественном транспорте

17.11.2022, MForum.ru

Компании МТС Авто и Датапакс договорились о совместной деятельности с тем, чтобы оптимизировать процессы на общественном транспорте. В частности - развивать уже внедренные сервисы, а также внедрять новые технологии с целью обеспечения прозрачности пассажирских перевозок, совершенствования работы транспортной системы и улучшения опыта пассажиров.

«За последние годы общественный транспорт в России значительно модернизировался и стал единой системой, которая отвечает высоким требованиям безопасности. Ведущую роль в этом процессе играют внедрение цифровых технологий и совместная многоуровневая работа государства и бизнеса. Поскольку миссия МТС как технологической компании – улучшать качество жизни людей с помощью инноваций, мы рады внести свой вклад в развитие и повышение качества транспортного обслуживания. Рассчитываем, что наш опыт экспертизы в области мониторинга и анализа данных о состоянии пассажирских перевозок обеспечит возможность прогнозирования и моделирования направлений развития транспортного комплекса в целом и создаст основу для перехода на новый уровень цифровой зрелости в соответствии с Транспортной стратегией РФ. В этих целях мы объединяем усилия с уникальным опытом «Датапакс» и планируем сформировать бесшовную цифровую среду пассажирских перевозок», - прокомментировал генеральный директор «МТС Авто» Денис Смирнов.

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теги: МТС Авто партнерства Датапакс транспорт