Развитие сетей: ВымпелКом в Московской области нарастил среднюю скорость мобильного интернета до 52 Мбит/c

MForum.ru
18.11.2022,
Билайн сообщает об увеличении в 1.5 раза средней скорости мобильного интернета в Московской области за счет перераспределения частот 2100 МГц под 4G/LTE.
Это результат масштабной работы по высвобождению частот 2100 МГц от использования сетью 3G. Сеть 4G/LTE более эффективно используют частоты, что и обеспечило рост скоростей мобильного интернета. Вымпелком еще в ноябре 2020 года провел рефарминг диапазона 2100 МГц для 4G в Москве, а теперь завершил этот процесс и в целом в Московском регионе.
Средние скорости, как заявляет билайн, выросли с 36,5 Мбит/c до 52 Мбит/c. Пиковая может достигать более 500 Мбит/c.
Доля трафика LTE в общем объеме мобильного трафика в сети Билайн достигает 97%. Голосовой трафик 4G / VoLTE за год вырос почти на 30%.
Нет сомнения, что операторы проведут рефарминг частот 2100 под LTE во всех регионах, где активно растет трафик передачи данных. Тем самым будет в значительной степени проведена подготовка к выключению сетей 3G в России.
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теги: ВымпелКом развитие сетей рефарминг частот 2100 МГц билайн Московская область
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