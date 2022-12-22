ИТ: МТС запустил Mission Control Center - IT-инфраструктуры будет работать лучше

MForum.ru

ИТ: МТС запустил Mission Control Center - IT-инфраструктуры будет работать лучше

22.12.2022, MForum.ru

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МТС сообщает о запуске службы мониторинга инцидентов Mission Control Center. Это служба в реальном времени следит за работоспособностью всех критичных для компании бизнес-сервисов и информационных систем. Система предупреждает о любых проблемах и координирует устранение возможных сбоев.

 

 

Внедрение службы мониторинга снижает количество инцидентов и время их устранения. В ближайшее время планируется добавить также функцию оценки потерь бизнеса от каждого инцидента.

По оценкам МТС, ситуационный центр находит более 95% инцидентов ранее, чем их замечают разработчики. В итоге простои критичных для бизнеса группы ИТ-систем снизились более чем на 25%. До 40% критических инцидентов теперь решаются техническими специалистами компании еще до того, как появятся зарегистрированные жалобы пользователей. Это положительно сказывается на клиентском опыте и снижает нагрузку на контактные службы оператора.

В Mission Control Center внедряют модель реагирования на события, которая применяется в авиации - она определяет логику эскалаций и информирования в рамках устранения критических инцидентов.

Благодаря использованию подходов Site Reliability Engineering (SRE) и различных инструментов платформы наблюдаемости состояние ландшафта ИТ-экосистемы получается отслеживать в режиме реального времени.

Центр позволил не только сократить время простоя из-за технических инцидентов, но и снизить вероятность критических сбоев. На сегодня уже более 150 продуктов экосистемы МТС контролируется через Mission Control Center.

«Надежность и стабильность работы всех продуктов компании всегда важно оценивать экономически. Сегодня мы переходим от обеспечения эксплуатации информационных систем к решению задач обеспечения надежности бизнес-сервисов. Mission Control Center является ключевым элементом, который позволяет поддерживать качество продуктов экосистемы на высочайшем уровне, необходимом нашему бизнесу», — отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС ай-ти айти

© Алексей Бойко, MForum.ru

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Обсуждение (открыть в отдельном окне)

22.12.2022 15:13 От: ABloud

[Айти. МТС]

МТС запустила службу мониторинга инцидентов Mission Control Center

22 декабря 2022 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru — ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о запуске службы Mission Control Center. Ситуационный центр находит более 95% инцидентов еще до того, как их заметят разработчики, что позволило снизить простой критичных для бизнеса группы ИТ-систем более чем на 25%.

Mission Control Center экосистемы МТС — это служба круглосуточного мониторинга, которая в режиме реального времени следит за состоянием всех критичных для компании бизнес-сервисов и информационных систем, предупреждает и координирует устранение возможных сбоев. Сервис стал ключевым компонентом внедряемого в группе подхода к обеспечению надежности всех систем, который должен снизить количество инцидентов и ускорить время их устранения. В ближайшее время сервис будет выстраивать модель, которая будет показывать оценку потерь бизнеса от каждого инцидента.

На данный момент в Mission Control Center внедряется модель реагирования на события, основанная на оценке критичности состояния сервиса, подвергнутого сбою, которая на практике применяется в авиации. Данная модель определяет логику эскалаций и информирования в рамках устранения критических инцидентов. Благодаря внедрению Mission Control Center продуктовым командам удалось повысить скорость устранения инцидентов более чем на 10%. Кроме того, до 40% критических инцидентов сегодня решается техническими специалистами еще до появления зарегистрированных жалоб со стороны пользователей. Ключевым фактором успеха деятельности Mission Control Center является возможность в режиме реального времени отслеживать состояние ИТ-ландшафта экосистемы, что обеспечивается развитыми практиками обеспечения надежности, построенными на базе подходов Site Reliability Engineering (SRE) и различными инструментами платформы наблюдаемости, к которой массово подключаются продукты группы МТС.

Запуск ситуационного центра позволил МТС повысить эффективность продуктовых команд за счет сокращения времени простоя из-за технических инцидентов и снижения вероятности возникновения критичных сбоев. На сегодняшний день более 150 продуктов экосистемы МТС контролируется через Mission Control Center.

«Надежность и стабильность работы всех продуктов компании всегда важно оценивать экономически. Сегодня мы переходим от обеспечения эксплуатации информационных систем к решению задач обеспечения надежности бизнес-сервисов. Mission Control Center является ключевым элементом, который позволяет поддерживать качество продуктов экосистемы на высочайшем уровне, необходимом нашему бизнесу», — отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.
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