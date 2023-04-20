Развитие сетей: К началу дачного сезона ВымпелКом ускорил мобильный интернет в Московской области на 62%

MForum.ru
20.04.2023,
Оператор сообщает, что такого действительно значительного результата удалось достичь, как за счет строительства новых базовых станций в регионе, так и за счет перераспределения (рефарминга) частот в диапазоне 2100 МГц - частоты, которые ранее использовались под 3G, теперь работают в слое LTE 2100. Это позволило обеспечивать большие скорости для большего числа клиентов.
В компании также отмечают рост надежности работы сети вдвое относительно прошлогоднего уровня - это касается и "разрывов связи" и стабильности скоростей мобильного доступа к интернету.
Как сообщает компания, интернет-трафик в области по итогам марта 2023 года на 30% больше, чем годом ранее. Это в среднем, а если брать отдельные города Подмосковья, рост еще более значительный: Московский +52%, Долгопрудный +46%, Котельники +42%, Одинцово +41% и Дзержинский +38%. Понятно, что есть и города, где рост трафика не дотянул и до 30%, рекордсменом стал Серпухов с +15%.
Олег Бирюков, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (билайн):
«Приоритетная задача для нас - сделать так, чтобы наши клиенты одинаково комфортно могли пользоваться связью как в столице, так и в городах Подмосковья. Для этого, мы продолжаем модернизировать сеть в Московской области с акцентом на новые жилые микрорайоны, популярные локации, дорожные магистрали, связывающие Москву и область. Скоро многие из наших клиентов отправятся на дачи, где они смогут продолжить работать, учиться или просто отдыхать за просмотром любимого сериала».
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теги: развитие сетей билайн Вымпелком Московская область
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