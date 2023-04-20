Развитие сетей: К началу дачного сезона ВымпелКом ускорил мобильный интернет в Московской области на 62%

MForum.ru

Развитие сетей: К началу дачного сезона ВымпелКом ускорил мобильный интернет в Московской области на 62%

20.04.2023, MForum.ru

Оператор сообщает, что такого действительно значительного результата удалось достичь, как за счет строительства новых базовых станций в регионе, так и за счет перераспределения (рефарминга) частот в диапазоне 2100 МГц - частоты, которые ранее использовались под 3G, теперь работают в слое LTE 2100. Это позволило обеспечивать большие скорости для большего числа клиентов.

 

 

В компании также отмечают рост надежности работы сети вдвое относительно прошлогоднего уровня - это касается и "разрывов связи" и стабильности скоростей мобильного доступа к интернету.

Как сообщает компания, интернет-трафик в области по итогам марта 2023 года на 30% больше, чем годом ранее. Это в среднем, а если брать отдельные города Подмосковья, рост еще более значительный: Московский +52%, Долгопрудный +46%, Котельники +42%, Одинцово +41% и Дзержинский +38%. Понятно, что есть и города, где рост трафика не дотянул и до 30%, рекордсменом стал Серпухов с +15%.

Олег Бирюков, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (билайн):

«Приоритетная задача для нас - сделать так, чтобы наши клиенты одинаково комфортно могли пользоваться связью как в столице, так и в городах Подмосковья. Для этого, мы продолжаем модернизировать сеть в Московской области с акцентом на новые жилые микрорайоны, популярные локации, дорожные магистрали, связывающие Москву и область. Скоро многие из наших клиентов отправятся на дачи, где они смогут продолжить работать, учиться или просто отдыхать за просмотром любимого сериала».

пресс-релиз билайн

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей билайн Вымпелком Московская область

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

11.04. [Новости компаний] Развитие сетей: Операторская аналитика - доход предпринимателя в России составляет 75-100 тысяч рублей в месяц / MForum.ru

02.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС ускорила мобильный интернет на 30% в 33 регионах России / MForum.ru

28.02. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон модернизировал сеть в Люберцах / MForum.ru

30.01. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон продолжает модернизацию сети в Московском регионе / MForum.ru

08.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон сообщает о модернизации сети в подмосковном Дмитрове / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 8 ms, lookup=0 ms, find=8 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 12:33 ABloud Тема: Чувашия республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Чувашия. Домашний интернет. МегаФон] МегаФон расширил географию домашнего интернета в Чебоксарах 20 апреля 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum. Оператор увеличил зону покрытия ...
Сегодня 10:40 ABloud Тема: Московская область (23.08.2014)
[Развитие сетей. Московская область. Вымпелком] Билайн ускорил мобильный интернет на 62% в Московской области к началу дачного сезона 20 апреля 2023 года, Москва, пресс-релиз Вымпелком через ...
Вчера 15:04 ABloud Тема: Смоленская область (29.07.2011)
[Развитие сетей. Смоленская область. МегаФон] В Гагарине взлетели скорости МегаФона 19 апреля 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Инженеры оператора провели работы на сети, благодаря чему в ...
Вчера 11:52 ABloud Тема: Магаданская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Магаданская область. МегаФон] МегаФон подготовил сеть в Маганском дачном секторе к началу сезона 19 апреля 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Скоростной интернет 4G и ...
Вчера 10:28 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Видеонаблюдение. Забайкальский край. МТС] Видеонаблюдение МТС проследит за безопасностью садовых и гаражных кооперативов Забайкалья 19 апреля 2023 г., Чита, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

20.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 6 и Pad 6 Pro представлены официально / MForum.ru

20.04. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 40 Lite – чипсет Unisoc T616 и сдвоенная 50 Мп камера / MForum.ru

20.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A24 представлен официально / MForum.ru

19.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Band 8 представлен официально / MForum.ru

18.04. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E2 Play – экран 6,82 дюйма и чипсет Unisoc / MForum.ru

18.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Band 8 представлен официально / MForum.ru

18.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Enjoy 60X дебютировал с АКБ емкостью 7000 мАч / MForum.ru

17.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Vivo S17 и S17 Pro / MForum.ru

17.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 13 Ultra с уникальной камерой представлен официально / MForum.ru

14.04. [Новинки] Слухи: Xiaomi Band 8 – нечто большее, чем просто ношение на запястье / MForum,.ru

14.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite / MForum.ru

14.04. [Новинки] Слухи: Poco F5 и F5 Pro получат три цветовых варианта / MForum.ru

13.04. [Новинки] Слухи: Xiaomi 13T Pro будет базироваться на Dimensity 9200 / MForum.ru

13.04. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 6 со сдвоенной 50 Мп камерой представят 18 апреля / MForum.ru

12.04. [Новинки] Слухи: Realme 11 Pro и 11 Pro+ будут поддерживать зарядку 67 и 100 Вт / MForum.ru

12.04. [Новинки] Слухи: Huawei Enjoy 60X будет оснащен АКБ емкостью 7000 мАч / MForum.ru

11.04. [Новинки] Слухи: Появилась информация о спецификациях Oppo Reno 10 Pro+ / MForum.ru

11.04. [Новинки] Анонсы: Представлен HTC Wildfire E3 Lite на чипсете Unisoc / MForum.ru

10.04. [Новинки] Анонсы: POCO C51 появился в Индии / MForum.ru

10.04. [Новинки] Слухи: Ключевые спецификации Tecno Camon 20, Camon 20 Pro засветились в Google Play / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: