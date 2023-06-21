Облачные сервисы: Вернуть нагрузки из зарубежных облаков помогут beeline cloud и MIND Software

MForum.ru
21.06.2023,
Партнеры, beeline cloud и MIND Software, создали Центр компетенций для технической и экспертной поддержки проектов, связанных с заменой решений виртуализации.
Такая услуга сейчас рынком востребована, причем не только крупным заказчикам, но и малым и средним компаниям, прежде всего, тем из них, кто принимают решение о миграции с зарубежных мощностей на локальные услуги. Как правило, миграцией занимаются представители ритейла, консалтинговые и производственные компании, автодилеры. Многие из этих компании далеки от тем ИТ и у них возникает проблема с созданием собственной ИТ инфраструктуры в сжатые сроки.
В этих условиях можно воспользоваться, например, продуктом MIND Software - инструментом кроссплатформенной миграции виртуальной инфраструктуры. Он позволяет переносить серверы в различные облачные среды, а также управлять IT-инфраструктурой. Эксперты beeline-cloud готовы подсказывать решения каких вендоров можно взять, ориентируясь на пожелания заказчики в отношении безопасности, специфики IT-систем. Клиенты также могут воспользоваться вычислительными мощностями билайна, чтобы не инвестировать в приобретение собственной инфраструктуры.
Антон Груздев, технический директор MIND Software:
«Сейчас в нашей стране сформирован выраженный спрос на переход к использованию платформенных решений отечественных производителей. Решение этой задачи требует объединения компетенций различных участников отечественного ИТ-рынка: от независимых разработчиков ПО до облачных провайдеров и интеграционно-консалтинговой практики. Благодаря партнерству с коллегами из beeline cloud мы сможем обеспечить комплексную экспертную поддержку клиентов в рамках решения задачи по смене инфраструктурной платформы».
Александр Михалюк, директор по продуктам beeline cloud:
«Последние несколько лет мы наблюдаем высокий спрос как на разработки, так и на компетенции по осуществлению миграции между различными виртуальными средами. У нас появилось большое количество кейсов в этой области и собственный подход по выбору вендоров, на разработки которых можно заменить привычные продукты без каких-либо рисков с точки зрения ИБ и продуктивности, поэтому мы будем рады помочь своей экспертизой, c готовностью предоставим облако билайн и перенесем в него с помощью решения от нашего партнера MIND Software любые данные и системы».
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: ребрендинг билайн ВымпелКом облачные сервисы MIND Software
--
Публикации по теме:
30.05. [Новости компаний] Тренды: Мини-ЦОД в каждый двор!? / MForum.ru
22.07. [Новости компаний] Виртуализация / MForum.ru
21.12. [Новости компаний] Интервью: Анатолий Ильяич, “Open RAN, какой диапазон считать “золотым” и можно ли успеть построить 5G в России в 2024 году? / MForum.ru
13.12. [Новости компаний] Мнения: Open RAN - больше, чем экономия на мультивендорном подходе / MForum.ru
17.06. [Новости компаний] Кадры: Вячеслав Николаев тасует команду топов МТС / MForum.ru
22.06. [Новинки] Слухи: Red Magic 8S Pro получит Snapdragon 8+ Gen 2 / MForum.ru
21.06. [Новинки] Слухи: Готовится анонс планшета HTC A103 Plus / MForum.ru
21.06. [Новинки] Анонсы: NoiseFit Crew Pro – AMOLED-дисплей и до 7 дней автономной работы / MForum.ru
21.06. [Новинки] Слухи: Появились изображения Fairphone 5 / MForum.ru
20.06. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A72s анонсирован в Европе / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: Vivo X90s представят 26 июня / MForum.ru
19.06. [Новинки] Анонсы: Nokia G42 5G, Nokia G310 5G сертифицированы Bluetooth SIG / MForum.ru
19.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Amazfit Pop 3S с 1.96” AMOLED-дисплеем и звонками через Bluetooth / MForum.ru
16.06. [Новинки] Слухи: Vivo X90S и iQOO 11S замечены на официальных рендерах / MForum.ru
16.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi 12 с Helio G88 SoC и 50 Мп основной камерой / MForum.ru
15.06. [Новинки] Анонсы: Teclast T50 Pro – 11-дюймовый 2К-дисплей, Helio G99 & Android 13 за $180 / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30 5G – Dimensity 6080 и 108 Мп камера / MForum.ru
14.06. [Новинки] Слухи: Nothing Phone (2) представят 11 июля / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30 VIP представлен официально / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor 90 Lite с 90 Гц экраном и 108 Мп камерой / MForum.ru
09.06. [Новинки] Слухи: Sony Xperia Pro-I II может получить два 1.0" сенсора / MForum.ru
08.06. [Новинки] Слухи: Tecno Pova Neo 3 получит Helio G85 SoC / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: Teclast P26T – планшет с 10,1-дюймовым дисплеем на чипсете Allwinner A523 / MForum.ru
07.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Unpacked состоится в последнюю неделю июня / MForum.ru
07.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F54 представлен официально / MForum.ru