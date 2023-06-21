Облачные сервисы: Вернуть нагрузки из зарубежных облаков помогут beeline cloud и MIND Software

21.06.2023, MForum.ru

Партнеры, beeline cloud и MIND Software, создали Центр компетенций для технической и экспертной поддержки проектов, связанных с заменой решений виртуализации.

Такая услуга сейчас рынком востребована, причем не только крупным заказчикам, но и малым и средним компаниям, прежде всего, тем из них, кто принимают решение о миграции с зарубежных мощностей на локальные услуги. Как правило, миграцией занимаются представители ритейла, консалтинговые и производственные компании, автодилеры. Многие из этих компании далеки от тем ИТ и у них возникает проблема с созданием собственной ИТ инфраструктуры в сжатые сроки.

В этих условиях можно воспользоваться, например, продуктом MIND Software - инструментом кроссплатформенной миграции виртуальной инфраструктуры. Он позволяет переносить серверы в различные облачные среды, а также управлять IT-инфраструктурой. Эксперты beeline-cloud готовы подсказывать решения каких вендоров можно взять, ориентируясь на пожелания заказчики в отношении безопасности, специфики IT-систем. Клиенты также могут воспользоваться вычислительными мощностями билайна, чтобы не инвестировать в приобретение собственной инфраструктуры.

Антон Груздев, технический директор MIND Software:

«Сейчас в нашей стране сформирован выраженный спрос на переход к использованию платформенных решений отечественных производителей. Решение этой задачи требует объединения компетенций различных участников отечественного ИТ-рынка: от независимых разработчиков ПО до облачных провайдеров и интеграционно-консалтинговой практики. Благодаря партнерству с коллегами из beeline cloud мы сможем обеспечить комплексную экспертную поддержку клиентов в рамках решения задачи по смене инфраструктурной платформы».

Александр Михалюк, директор по продуктам beeline cloud:

«Последние несколько лет мы наблюдаем высокий спрос как на разработки, так и на компетенции по осуществлению миграции между различными виртуальными средами. У нас появилось большое количество кейсов в этой области и собственный подход по выбору вендоров, на разработки которых можно заменить привычные продукты без каких-либо рисков с точки зрения ИБ и продуктивности, поэтому мы будем рады помочь своей экспертизой, c готовностью предоставим облако билайн и перенесем в него с помощью решения от нашего партнера MIND Software любые данные и системы».

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теги: ребрендинг билайн ВымпелКом облачные сервисы MIND Software

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