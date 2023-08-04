Антифрод: ВымпелКом огласил промежуточные итоги внедрения антифрода

04.08.2023, MForum.ru

В России проблема фрода за последние годы выросла до значительного уровня, после чего последовала реакция - темой противодействия фроду всерьез занялись крупные операторы сотовой связи и государство, в частности, Роскомнадзор. В билайн разработали собственную "Антифрод систему", Роскомнадзор продвигает "Единую платформу верификацию вызовов".

Для небольших операторов создание собственной антифрод платформы - задача практически нерешаемая. Между тем, именно через нумерацию малых операторов сегодня зачастую ведутся фрод-атаки на абонентов других операторов. Единственный выход для таких операторов - подключиться к чужой антифрод платформе - к билайновской "Антифрод системе" или к "Единой платформе верификации вызовов".

Процесс таких подключений небольших операторов уже идет. ВымпелКом сообщает, что 26 операторов пользуются верификацией вызовов билайн, еще 100 находятся в процессе подключения.

Но уже на сегодняшний день, по данным билайн, количество абонентов билайн, попавших под влияние телефонных мошенников и потерявшим в результате свои деньги, снизилось на 26% год к году.

Активные антифродовые действия операторов заставляют фродеров менять стратегию, сейчас звонки мошенников и "холодные обзвоны" с рекламой товаров и услуг начали перетекать в мессенджеры. Способы борьбы с этим явлением пока что менее проработаны и лежат, скорее, не в области техники, а в области человеческой психологии. Если объяснять людям тактику работы телефонных мошенников, статистика успешных мошенничеств должна снизиться.

Директор по управлению уровнем фрода ПАО «Вымпелком» Петр Алферов:

"Мы существенно расширили классический подход в части противодействия телефонному мошенничеству. И если ранее мы сосредотачивали усилия на выявлении звонка с подмененным номером, то теперь сфокусировали алгоритмы на выявление абонентов, находящихся под влиянием телефонных мошенников. Данный подход позволяет не только заблокировать «токсичные» звонки, но и выстроить коммуникацию с абонентом для повышения его бдительности во время мошеннической атаки. Данный подход открывает возможность развивать комплексную защиту абонента на стороне оператора во всех каналах коммуникации и на стороне банков при обслуживании. Основной нашей задачей является защита абонента от финансовых потерь и снижение количества жертв мошенничества до нуля. Мы ожидаем, что данный подход нивелирует последствия от мошеннических звонков".

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теги: Вымпелком развитие сетей антифрод

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