Слухи: Huawei P70 получит чипсет Kirin 9010

11.01.2024, MForum.ru

По данным источника Smart Pikachu, разместившего информацию в китайской социальной сети Weibo, в предстоящей серии Huawei P70 будет использоваться новый чипсет от HiSilicon под предварительным названием «Kirin 9010». Официально данный чип еще не анонсирован, но работа над ним ведется уже давно.

Первые упоминания Kirin 9010 появились три года назад, когда другой источник сообщил, что это будет 3-нм чип. На тот момент выпуском чипа могла заняться компания TSMC, но санкции против Huawei теперь делают это маловероятным.

SMIC производит 7-нм чипы, такие как Kirin 9000, однако они работают хуже, чем 5-нм от TSMC. SMIC, вероятно, работает над 3-нм техпроцессом, хотя до выхода на нужный уровень, вероятно, пройдут годы. Будет ли Kirin 9010 действительно 3-нм чипом или Huawei просто повторно использует название? Возможно, последнее, если Huawei не найдет способ обойти санкции.

Кроме того, сообщается, что Huawei вернет возможность подключения 5G в серии P70. Также ходят слухи, что сверхширокоугольная камера на P70 Art будет иметь сенсор типа 1 дюйм и качественный объектив 1G6P (с одним стеклянным элементом, шестью пластиковыми). Есть информация, что Huawei разрабатывает собственные датчики, которые должны дебютировать с серией P70, презентация которой ожидается в марте.