Виртуальные операторы: Еще один виртуал – Почта России запустила смарт-MVNO «Почта России Мобайл»

MForum.ru
10.06.2026,
Виртуальный оператор создан на базе платформы Smart MVNO Билайн. Пока что проект носит статус пилотного и запущен в Тверской и Калининградской областях, а также в Якутии. Предполагается, что желающие станут подключаться в почтовых отделениях.
Клиентам нового «виртуала» доступен тарифный план с 1 ТБ включенного трафика мобильного доступа к Интернету и 500 минут вызовов. Второй тариф можно подключить только по предъявлению пенсионного – в него входят 200 минут вызовов, 200 SMS, 3 ГБ мобильного интернета и «Виртуальный помощник». Управлять своими тарифами и услугами предлагается из мобильного приложения «Почты России».
Билайн в этом проекте обеспечивает инфраструктуру сети и платформу правления услугами.
«Удобные почтовые тарифы на связь – один из этапов развития комплекса сервисов Почты для населения. Скоро заработает интеграция сотовых сервисов с программой лояльности, и постоянные клиенты Почты смогут обеспечить себя связью на еще более выгодных условиях», — отметил директор по развитию продуктов и сервисов Почты России Антон Нечаев.
«Smart MVNO позволяет партнёрам быстро запускать собственную мобильную связь на базе готовой телеком-инфраструктуры и экспертизы оператора. Для Билайна проект с «Почтой России» особенно значим благодаря масштабу бренда, широкой сети отделений и возможности подключиться к услугам связи в привычных и доступных для клиента точках», - прокомментировал директор по развитию партнерского канала Билайна Роман Прыганов.
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теги: мобильная связь Билайн ВымпелКом Почта России виртуальные операторы MVNO смарт-MVNO smart-MVNO
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