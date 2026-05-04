Спутниковая связьт: SpaceX критикует планы Еврокомиссии по распределению спутниковых частот

19.06.2026, MForum.ru

Компания SpaceX выступила с критикой проекта Еврокомиссии (ЕК) по распределению частот в диапазоне 2 ГГц для спутниковой связи. Согласно предложению регулятора, 2/3 диапазона зарезервированы для компаний, базирующихся в Евросоюзе, а оставшаяся треть — для иностранных провайдеров.

Позиция SpaceX

По мнению SpaceX, такой подход существенно ограничит возможности зарубежных операторов на рынке ЕС и негативно повлияет на развитие прямой спутниковой связи с мобильными устройствами (D2D). Компания подчёркивает, что дробление частот на мелкие сегменты сделает работу иностранных провайдеров практически невозможной.

SpaceX уже заключила соглашения с рядом европейских операторов, включая Deutsche Telekom и Orange, для предоставления услуг Starlink D2D. В официальном заявлении компания указывает, что предложенный ЕК вариант распределения частот противоречит международным нормам и не соответствует «международным обязательствам Европы и экономической реальности».

В SpaceX предупреждают: текущая схема распределения может привести к тому, что европейские пользователи столкнутся с ограничениями в доступе к услугам прямой спутниковой связи.

Позиция Еврокомиссии

Представляя планы распределения частот, вице‑президент ЕК Хенна Вирккунен акцентировала внимание на необходимости:

диверсификации поставщиков спутниковых услуг;

повышения конкурентоспособности европейского рынка;

укрепления технологического суверенитета ЕС.

Эти меры, по словам представителя ЕК, призваны снизить зависимость от иностранных провайдеров на фоне геополитической нестабильности и стимулировать развитие собственных европейских технологий.

Ситуация на сегодня

На текущий момент ЕС не располагает полномасштабной альтернативой сервисам вроде Starlink. Проекты по созданию европейской спутниковой инфраструктуры (Eutelsat, Iris2, Constellation и т.д.) находятся на ранних стадиях разработки, а их финансирование и сроки реализации остаются неопределёнными.

Между тем спрос на услуги спутникового интернета в Европе растёт. Технология D2D позволяет обеспечить связь в удалённых районах, где отсутствует наземная инфраструктура, и повысить устойчивость коммуникаций в чрезвычайных ситуациях.

Перспективы

Конфликт между SpaceX и ЕК отражает более широкую тенденцию: стремление ЕС к технологическому суверенитету сталкивается с необходимостью быстрого внедрения передовых решений. С одной стороны, защита внутреннего рынка может стимулировать локальные разработки. С другой - чрезмерные ограничения способны замедлить внедрение спутникового интернета и ограничить выбор для европейских потребителей. Найдут ли стороны компромисс? Сомнительно.

((по материалам Mobile World Live))

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