Производство электроники: Калининградская ЦТС получила заказ от ГК Катюша на изготовление печатных плат для принтеров и МФУ

MForum.ru
03.07.2026,
В рамках первой партии предприятие к осени 2026 года изготовит 50 тысяч высоковольтных печатных плат и печатных плат, которые распределяют и преобразуют электропитание для устройства. Стоимость контракта стороны не раскрывают. Об этом сообщают Ведомости.
Сотрудничество с ЦТС – часть стратегии ГК Катюша по постепенному увеличению доли отечественных компонентов в продукции.
По данным Минпромторга РФ, объем регулируемого рынка печатной техники в России в 2025 году составил 315 тысяч устройств. По оценкам FPlus, российский рынок принтеров оценивается в 2.5-3 млн устройств в год. Катюша за 2025 год реализовала более 100 тысяч принтеров и МФУ, производственные возможности компании, минимум, в 3 раза выше.
--
✓ RUSmicro в Telegram l на MForum | в ВК
--
теги: производство электроники ЦТС Катюша контракты производство печатных плат производство принтеров и МФУ производство МФУ
--
Публикации по теме:
21.05.2026. II Всероссийская конференция по печатным платам: время масштабировать прорывы
20.05.2026. До конца 2026 года в Москве планируется запустить крупносерийное производство печатных плат
14.04.2026. РТУ МИРЭА совместно с АНО КПП создадут «национальный полигон» для тестирования продукции отечественной химической продукции и материалов, используемых в производстве печатных плат
09.04.2026. Производители печатных плат недовольны проектом локализации Минпромторга и предлагают корректировки
23.03.2026. Минпромторг планирует ужесточить критерии локализации производства печатных плат – к чему это может привести
02.03.2026. Резонит сообщает об изготовлении 12-слойной HDI платы
02.02.2026. Технотех сообщает о вводе в эксплуатацию новых производственных линий – компания сможет изготавливать сложные печатные платы 6-го класса точности
23.12.2025. В подмосковной Дубне запустили серийное производство базовых станций 4G/LTE
14.11.2024. Аквариус вложит 2 млрд рублей в производство печатных плат полного цикла
06.01.2024. Печатные платы - производство
03.11.2021. Резонит
29.10.2021. Российские производители электроники
21.10.2018. ChipExpo2018. Фото с выставки. Часть 3
21.10.2018. Участники выставки ChipExpo2018
19.10.2018. ChipExpo2018. Фото с выставки. Часть 1
08.04.2010. Sony предлагает технологию беспроводных чипов
16.04.2008. WiMax по-русски
03.07. МТС улучшила связь в селе Гадля на севере Магаданской области
03.07. MWS Cloud запустила S3-хранилище для задач ИИ, машинного обучения и аналогичных сценариев
03.07. Калининградская ЦТС получила заказ от ГК Катюша на изготовление печатных плат для принтеров и МФУ
03.07. Частные сети 5G позволяют кардинальным образом переформатировать современное производство, причем только обеспечением подключенности роль p5G не исчерпывается
03.07. МегаФон провел рефарминг в Южно-Сахалинске, что позволило нарастить средние скорости в городе примерно до 50 Мбит/с
02.07. «Активная Фотоника» разработала непрерывный аппаратный автофокус
02.07. Сколтех с мая 2026 принимает заявки контрактное производство фотонных чипов
02.07. Полиметалл собрался за медью в Туруханский район
02.07. «ГлавКон» вывел на рынок систему RPDM для управления инженерными данными на предприятиях радиоэлектроники
01.07. Перспективы строительства в России производства пластин с поддержкой техпроцессов 55-40 нм
01.07. На пути к отечественной САПР микроэлектроники - компания «Аквариус» показала базовую версию топологического редактора
01.07. Связь на реке. Билайн развернул 5 новых БС на берегах Волги в Чувашии
30.06. Япония ставит перед собой задачу взять не менее 30% рынка микросхем для физического ИИ к 2040 году
30.06. Полупроводниковая промышленность сталкивается с дефицитом поставок CO₂ - еще один фактор повышения цен
30.06. Можно ли заработать на разработках и патентах – опыт InterDigital
03.07. Huawei Band 11, Band 11 Metal и Band 11 Pro – доступные фитнес-браслеты с AMOLED-экранами и GNS
03.07. Данные о Samsung Galaxy A18 показали обновление стратегии и отказ от Exynos
02.07. Redmi K90 Ultra получил Snapdragon 8 Elite, активное охлаждение и батарею 8550 мАч
02.07. Nothing Phone (4b) – дата анонса, ключевые характеристики и дизайн
01.07. Ключевые характеристики Samsung Galaxy Z Fold8 раскрыты до анонса
01.07. OnePlus N6 дебютировал в Индии: 8000 мАч, Dimensity 6360 Max и цена от $243
01.07. В iPhone 2027 экраны останутся прежними — 60 Гц у iPhone 18e и 120 Гц у остальных
30.06. Samsung Galaxy M47 со Snapdragon 6 Gen 3 и батарея 6000 мАч за $243
30.06. Motorola Moto Pad 70 Pro – Snapdragon 8s Gen 4, 144 Гц и батарея 10 200 мАч за $430
29.06. Oppo Enco Air5s — первые полувнутриканальные наушники бренда с шумоподавлением
29.06. Redmi 17C – ультрабюджетник с 120 Гц и Helio G81 Ultra за $117
26.06. Samsung Galaxy A27 5G – дизайн без «капли», Snapdragon вместо Exynos и спорный компромисс в защите
26.06. Oppo Reno16 и Reno16 Pro выходят на глобальный рынок – процессоры слабее, батареи меньше, но камеры и защита остались
26.06. Lava Smart 4 Plus – бюджетный 4G-смартфон с Unisoc 9863A за 106 долларов
25.06. Tecno EllaClaw – AI-агент теперь управляет приложениями и системой
25.06. Honor готовит смартфон с батареей на 14 000 мАч
24.06. Samsung Galaxy M47 5G готовится к релизу в Индии
24.06. Realme P4x 4G – 8000 мАч, 120 Гц и обновлённый дизайн за $195
24.06. Nothing Phone (4b) выйдет 7 июля
23.06. Tecno Camon 50 Slim – тонкий корпус 6.39 мм, AMOLED 144 Гц и IP69G