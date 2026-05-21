Производство электроники: Калининградская ЦТС получила заказ от ГК Катюша на изготовление печатных плат для принтеров и МФУ

03.07.2026, MForum.ru

В рамках первой партии предприятие к осени 2026 года изготовит 50 тысяч высоковольтных печатных плат и печатных плат, которые распределяют и преобразуют электропитание для устройства. Стоимость контракта стороны не раскрывают. Об этом сообщают Ведомости.

Сотрудничество с ЦТС – часть стратегии ГК Катюша по постепенному увеличению доли отечественных компонентов в продукции. По данным Минпромторга РФ, объем регулируемого рынка печатной техники в России в 2025 году составил 315 тысяч устройств. По оценкам FPlus, российский рынок принтеров оценивается в 2.5-3 млн устройств в год. Катюша за 2025 год реализовала более 100 тысяч принтеров и МФУ, производственные возможности компании, минимум, в 3 раза выше. -- ✓ RUSmicro в Telegram l на MForum | в ВК -- теги: производство электроники ЦТС Катюша контракты производство печатных плат производство принтеров и МФУ производство МФУ --

© Алексей Бойко, MForum.ru

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