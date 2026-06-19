Фиксированный интернет-доступ: МТС развивает сеть фиксированного интернет-доступа в Кирове – подключено еще 2 тысячи семей

MForum.ru
07.07.2026,
МТС сообщает, что после проведенных в городе работ по развитию телеком-инфраструктуры, техническая возможность для подключения домашнего интернета на скорости 1 Гбит/с появилась еще для 2 тысяч семей, которые живут в центральной части города, а также в микрорайонах Урванцево, Радужный, Чистые пруды и в районе Парка победы.
Было подключено еще 2 многоквартирных домов, включая жилые здания на улицах Владимирская, Конституции, Дмитрия Козулева, Московская, Ивана Попова, Свободы, Красной Звезды, Пушкина, Чистопрудненская, а также на проезде Мурашинский, в переулке Школьный и на проспекте Строителей.
«Мы продолжаем расширять нашу сеть в Кирове, чтобы как можно больше семей могли подключаться к интернету на высоких скоростях. За счёт внедрения инновационных технологий МТС и модернизации оборудования мы обеспечиваем надёжную работу даже самых требовательных сервисов — видеозвонков, стриминга, онлайн-игр и умных устройств. Кроме того, для наших абонентов действует удобная система пакетных предложений: если объединить домашний интернет, мобильную связь и другие услуги, ежемесячные траты можно сократить до 40%. Это даёт возможность пользоваться всеми современными цифровыми сервисами без переплат, что особенно важно для семейного бюджета», - прокомментировал директор МТС в Кировской области Алексей Козин.
Ранее МТС обеспечила высокоскоростным домашним интернетом ещё тысячу семей в Кирове и Кирово-Чепецке. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС. ||
--
✓ подписаться на tg-канал ART и на канал Бойко про телеком в VK
--
теги: телеком фиксированный интернет-доступ Кировская область МТС гигабитный интернет домашний интернет
--
Публикации по теме:
19.06.2026. МТС расширил гигабитную сеть в Советском районе Волгограда
10.04.2026. Использование Starlink растет в некоторых городских районах США
07.04.2026. МТС в Пермском крае обеспечил возможность подключения гигабитного домашнего интернета ещё для 5500 семей
15.03.2026. МТС в Тамбовской области - домашний интернет запущен еще для пяти тысяч жителей
12.03.2026. МТС в Кировской области подключил к гигабитному интернету 19 тысяч семей в 2025 году
15.01.2026. МТС в Новосибирской области - расширена сеть проводного доступа в Новосибирске
03.12.2025. МТС в Кировской области: оператор расширяет доступ к гигабитному интернету
25.09.2025. МТС в Пермском крае - еще 400 домохозяйств получили возможность подключения к скоростям 1 Гбит/с
08.09.2025. МТС в Амурской области - гигабитный интернет стал еще доступнее жителям Благовещенска
08.08.2025. МТС в Курской области - гигабитный домашний интернет стал доступен более 130 тысячам семей в Курске
28.07.2025. МТС в Нижегородской области - возможность подключить гигабитный интернет получили еще около 10 тысяч жителей в Нижнем Новгороде
12.05.2025. МТС в Пермском крае: оператор расширил сеть фиксированного интернет-доступа в Перми
07.05.2025. МТС в Новосибирской области - оператор расширил сеть гигабитного домашнего интернета в Новосибирске
17.12.2024. МТС расширил зону охвата оптоволоконным гигабитным интернет-доступом в Южно-Чемском микрорайоне Новосибирска
16.12.2024. МТС в Алтайском крае - гигабитные подключения получили еще почти 40 МКД Барнаула
10.12.2024. Гигабитный интернет МТС появился еще в 25 тысячах квартир Волгограда
22.11.2024. МТС в Ивановской области - в Шуе гигабитный интернет от МТС появился еще более чем в 40 МКД
07.11.2024. МТС в Пермском крае - в Соликамске к гигабитному домашнему интернету получили доступ жители еще 115 домов
13.09.2024. МТС в Амурской области - в Свободном МКД подключают к гигабитному интернету МТС
09.07.2024. МТС в Алтайском крае - жители 30 многоквартирных домов Барнаула получили доступ к гигабитному фиксированному доступу от МТС
07.07. МегаФон объединил программных роботов на единой платформе Zephyr
07.07. Минцифры собирается решить проблему доступа к земельным участкам «по-китайски»
07.07. Элемент будет готовить кадры по микроэлектронике во Вьетнаме
07.07. "Правообладатели" хотят остановить развитие ИИ в России?
07.07. МегаФон ускорил мобильный интернет в Бухте Патрокла во Владивостоке
07.07. МТС развивает сеть фиксированного интернет-доступа в Кирове – подключено еще 2 тысячи семей
07.07. Билайн модернизировал сеть на ЦКАД в Московском регионе
06.07. "Трамплин Электроникс" оформил разрешение на продажу китайских серверов Loongson
06.07. В Научной программе форуме «Микроэлектроника» появится секция «Пассивные электронные компоненты»
06.07. МТС расширила сеть в Богородском районе Нижегородской области
06.07. Китай вывел на орбиту еще 13 спутников группировки «Цяньфань» — 655-й запуск ракет семейства «Чанчжэн» завершился успехом
06.07. Билайн бизнес назван победителем в номинации Лучший проект года с применением private LTE по цифровизации в добывающей отрасли
05.07. Компания Infineon Technologies запустила новый завод в Дрездене
05.07. Минцифры станет «единым регулятором» ИИ в России
03.07. МТС улучшила связь в селе Гадля на севере Магаданской области
07.07. Vivo Y500 дебютировал на глобальном рынке с батареей 8100 мАч
07.07. Moto G77 Power официально представлен перед релизом 8 июля
07.07. Раскрыты ключевые характеристики Vivo X300e – АКБ 7100 мАч, перископный зум и плоский экран
06.07. Samsung Galaxy Jump 5 – операторский аппарат на базе Galaxy A27 5G
06.07. Vivo Pad 5c – доступный планшет с 144 Гц, Snapdragon 8s Gen 3 и батареей 10 000 мАч
03.07. Huawei Band 11, Band 11 Metal и Band 11 Pro – доступные фитнес-браслеты с AMOLED-экранами и GNS
03.07. Данные о Samsung Galaxy A18 показали обновление стратегии и отказ от Exynos
02.07. Redmi K90 Ultra получил Snapdragon 8 Elite, активное охлаждение и батарею 8550 мАч
02.07. Nothing Phone (4b) – дата анонса, ключевые характеристики и дизайн
01.07. Ключевые характеристики Samsung Galaxy Z Fold8 раскрыты до анонса
01.07. OnePlus N6 дебютировал в Индии: 8000 мАч, Dimensity 6360 Max и цена от $243
01.07. В iPhone 2027 экраны останутся прежними — 60 Гц у iPhone 18e и 120 Гц у остальных
30.06. Samsung Galaxy M47 со Snapdragon 6 Gen 3 и батарея 6000 мАч за $243
30.06. Motorola Moto Pad 70 Pro – Snapdragon 8s Gen 4, 144 Гц и батарея 10 200 мАч за $430
29.06. Oppo Enco Air5s — первые полувнутриканальные наушники бренда с шумоподавлением
29.06. Redmi 17C – ультрабюджетник с 120 Гц и Helio G81 Ultra за $117
26.06. Samsung Galaxy A27 5G – дизайн без «капли», Snapdragon вместо Exynos и спорный компромисс в защите
26.06. Oppo Reno16 и Reno16 Pro выходят на глобальный рынок – процессоры слабее, батареи меньше, но камеры и защита остались
26.06. Lava Smart 4 Plus – бюджетный 4G-смартфон с Unisoc 9863A за 106 долларов
25.06. Tecno EllaClaw – AI-агент теперь управляет приложениями и системой