Фиксированный интернет-доступ: МТС развивает сеть фиксированного интернет-доступа в Кирове – подключено еще 2 тысячи семей

MForum.ru

Фиксированный интернет-доступ: МТС развивает сеть фиксированного интернет-доступа в Кирове – подключено еще 2 тысячи семей

07.07.2026, MForum.ru

МТС сообщает, что после проведенных в городе работ по развитию телеком-инфраструктуры, техническая возможность для подключения домашнего интернета на скорости 1 Гбит/с появилась еще для 2 тысяч семей, которые живут в центральной части города, а также в микрорайонах Урванцево, Радужный, Чистые пруды и в районе Парка победы.

Было подключено еще 2 многоквартирных домов, включая жилые здания на улицах Владимирская, Конституции, Дмитрия Козулева, Московская, Ивана Попова, Свободы, Красной Звезды, Пушкина, Чистопрудненская, а также на проезде Мурашинский, в переулке Школьный и на проспекте Строителей.

«Мы продолжаем расширять нашу сеть в Кирове, чтобы как можно больше семей могли подключаться к интернету на высоких скоростях. За счёт внедрения инновационных технологий МТС и модернизации оборудования мы обеспечиваем надёжную работу даже самых требовательных сервисов — видеозвонков, стриминга, онлайн-игр и умных устройств. Кроме того, для наших абонентов действует удобная система пакетных предложений: если объединить домашний интернет, мобильную связь и другие услуги, ежемесячные траты можно сократить до 40%. Это даёт возможность пользоваться всеми современными цифровыми сервисами без переплат, что особенно важно для семейного бюджета», - прокомментировал директор МТС в Кировской области Алексей Козин.

Ранее МТС обеспечила высокоскоростным домашним интернетом ещё тысячу семей в Кирове и Кирово-Чепецке. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС. ||

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теги: телеком фиксированный интернет-доступ Кировская область МТС гигабитный интернет домашний интернет

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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