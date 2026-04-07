Мобильная связь: МТС расширил гигабитную сеть в Советском районе Волгограда

MForum.ru
19.06.2026,
К фиксированной сети интернет-доступа со скоростью 1 Гбит/с могут подключиться жители домов на улицах имени Владимира Петровского, Ижаева, гвардии красноармейца Химина, а также в жилом комплексе на Университетском проспекте. Возможность пользоваться современной цифровой инфраструктурой получили около двух тысяч семей самого активно развивающегося района города.
Советский район Волгограда остается одной из наиболее активно развивающихся территорий Волгограда. Здесь продолжается строительство новых жилых комплексов и многоквартирных домов, развивается социальная инфраструктура, появляются новые общественные пространства.
«Советский район сегодня входит в число наиболее динамично развивающихся территорий Волгограда. Вместе с новыми жилыми кварталами здесь должна появляться и современная цифровая инфраструктура. Мы последовательно расширяем гигабитную сеть в районах новой застройки, чтобы жители могли пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами сразу после переезда в новый дом», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
Ранее МТС расширила сеть фиксированного интернета в микрорайоне «Родниковая Долина» в Советском районе – в одном из самых молодых и активно развивающихся микрорайонов Волгограда, где большинство жителей составляют молодые семьи с детьми. Высокоскоростной домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с стал доступен жителям еще 13 многоквартирных домов на улице Иссы Плиева.
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теги: фиксированный интернет-доступ гигабитный интернет гигабитные сети МТС Волгоградская область
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