Финтех и операторы мобильной связи: МТС поможет оплатить зарубежные компьютерные и видеоигры

20.07.2026, MForum.ru

В ситуации, когда выпущенные в России банковские карты международных систем перестали принимать к оплате за рубежом, а география действия карт Мир весьма ограничена, приходится пользоваться различными вариантами решения этой проблемы. Сервис МТС Оплата позволяет геймерам приобрести цифровые ключи порядка 150 игр на известных игровых платформах.

В частности, пользователям МТС Оплаты стали доступны цифровые ключи популярных зарубежных игр, среди которых Elden Ring, God of War, The Last of Us, Fallout и другие, совместимые с ведущими игровыми платформами Steam, PlayStation, Xbox и Microsoft.

После выбора подходящего ключа необходимо указать актуальную электронную почту, на которую в течение нескольких минут после оплаты придет ваучер и инструкция по активации. Оплатить можно по СБП с карт любых российских банков или с лицевого счета абонента МТС.

«С продажей игровых ключей у геймеров появился новый способ без барьеров знакомиться с мировыми игровыми хитами и премьерами. Сейчас на нашей площадке доступно пополнение баланса более 60 игр и покупка порядка 150 игровых ключей, в ближайшем будущем мы планируем значительно увеличить эту цифру, чтобы делать игровой контент максимально доступным для наших пользователей. Использование крупных площадок обеспечивает безопасность покупок и помощь службы поддержки», - рассказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Помимо игровых ключей, есть возможность пополнения баланса более 60 зарубежных игр, включая мобильные, а также игровых площадок.

Для пополнения аккаунта не нужно вводить пароль или данные банковской карты, достаточно ввести логин или электронную почту, что гарантирует высокую безопасность.

Предусмотрена даже такая опция – если необходимого сервиса нет на сайте, можно направить запрос на индивидуальную оплату в клиентскую поддержку сервиса МТС Оплата.

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теги: МТС финтех и операторы мобильной связи гейминг услуги операторов мобильной связи

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