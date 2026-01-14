Финтех: МТС запустила в мобильном приложении оплату по QR-коду в Азербайджане

14.01.2026, MForum.ru

Физлица могут осуществлять платежи из приложения Мой МТС без комиссии более чем в 20 тысячах торговых точек Азребайджана с использованием национального QR-кода.

Для совершения платежа желательно предупредить продавца, что будете оплачивать по QR-коду, в приложении Мой МТС на вкладке "Деньги" остается выбрать "Оплата по QR-коду", отсканировать код и подтвердить платеж. Деньги списываются с лицевого счета абонента или банковской карты российского банка.

Есть и возможность переводов в банки Азербайджана - также по QR-коду. Для этого клиент местного банка должен сформировать QR-код в своем банковском приложении с указанием суммы и прислать его отправителю средств. Схема действий пользователя приложения - та же, как и при платеже. Для быстрого доступа можно зажать иконку приложения Мой МТС до появления force-touch меню, где нужно выбрать "Оплату по QR-коду".

Платежи и переводы осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в национальную валюту Азербайджана. Курс конвертации устанавливается в момент совершения операции.

«Мы поэтапно расширяем возможность расплачиваться за рубежом по национальным QR без использования банковских карт. Такой способ оплаты является уже привычным и удобным для россиян. Это делает поездки более комфортными и безопасными, т.к. теперь не нужно возить с собой большое количество наличных. Оплата из приложения Мой МТС более выгодна – мы предлагаем хороший курс и отсутствие комиссий. Сейчас у нас уже доступна оплата по QR в порядке 10 стран, до конца года мы планируем запустить подобный сервис еще в нескольких странах – популярных среди россиян для путешествий», – рассказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Оплата через Мой МТС доступна всем пользователям приложения на iOS и Android. Абоненты МТС могут совершать платежи даже при отрицательном балансе, достаточно быть подключенным к сети интернет. В роуминге трафик по данному сервису не тарифицируется.

