Финтех: МТС запустила в мобильном приложении оплату по QR-коду в Азербайджане

MForum.ru

Финтех: МТС запустила в мобильном приложении оплату по QR-коду в Азербайджане

14.01.2026, MForum.ru

Физлица могут осуществлять платежи из приложения Мой МТС без комиссии более чем в 20 тысячах торговых точек Азребайджана с использованием национального QR-кода.

Для совершения платежа желательно предупредить продавца, что будете оплачивать по QR-коду, в приложении Мой МТС на вкладке "Деньги" остается выбрать "Оплата по QR-коду", отсканировать код и подтвердить платеж. Деньги списываются с лицевого счета абонента или банковской карты российского банка.

Есть и возможность переводов в банки Азербайджана - также по QR-коду. Для этого клиент местного банка должен сформировать QR-код в своем банковском приложении с указанием суммы и прислать его отправителю средств. Схема действий пользователя приложения - та же, как и при платеже. Для быстрого доступа можно зажать иконку приложения Мой МТС до появления force-touch меню, где нужно выбрать "Оплату по QR-коду".

Платежи и переводы осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в национальную валюту Азербайджана. Курс конвертации устанавливается в момент совершения операции.

«Мы поэтапно расширяем возможность расплачиваться за рубежом по национальным QR без использования банковских карт. Такой способ оплаты является уже привычным и удобным для россиян. Это делает поездки более комфортными и безопасными, т.к. теперь не нужно возить с собой большое количество наличных. Оплата из приложения Мой МТС более выгодна – мы предлагаем хороший курс и отсутствие комиссий. Сейчас у нас уже доступна оплата по QR в порядке 10 стран, до конца года мы планируем запустить подобный сервис еще в нескольких странах – популярных среди россиян для путешествий», – рассказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Оплата через Мой МТС доступна всем пользователям приложения на iOS и Android. Абоненты МТС могут совершать платежи даже при отрицательном балансе, достаточно быть подключенным к сети интернет. В роуминге трафик по данному сервису не тарифицируется.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: финтех МТС оплата по QR-коду Азербайджан услуги

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

18.12. [Новости компаний] IT. Облачные сервисы: MWS Cloud запустила облачный сервис Managed ClickHouse / MForum.ru

08.10. [Новости компаний] Интервью: Ровшан Алиев - МТС продолжает трансформацию отходом от единого бренда / MForum.ru

27.08. [Новости компаний] Стратегии. Партнерства: Иван Пятков возглавил новый блок по развитию партнерств и инноваций в Билайн / MForum.ru

23.07. [Новости компаний] IT: Дайджест новостей ИТ-компаний - 23 июля 2027 / MForum.ru

03.06. [Новости компаний] Искусственный интеллект: МТС в 2024 году потратила 1 млрд рублей на дообучение опенсорсных LLM / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

14.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфоны A6s 5G и A6s 4G / MForum.ru

14.01. [Новинки] Слухи: Honor Magic 8 Pro Air – самый лёгкий и тонкий флагман нового поколения / MForum.ru

14.01. [Новинки] Слухи: Huawei Pura 90 Ultra получит 200-мегапиксельный сенсор телефото и 1-дюймовый основной сенсор / MForum.ru

13.01. [Новинки] Анонсы: Samsung представила Galaxy A07 5G с долгой поддержкой и емкой батареей / MForum.ru

13.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo8 с флагманским экраном от Samsung и АКБ 8000 мАч засветился в TENAA / MForum.ru

13.01. [Новинки] Анонсы: Vivo представила в Китае «неубиваемый» смартфон с батареей на 7200 мАч / MForum.ru

12.01. [Новинки] Слухи: В Redmi K90 Ultra будет реализован новый подход к «ультра-флагману» / MForum.ru

12.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет в Индии Pad 5 – планшет с антибликовым экраном и 5G / MForum.ru

12.01. [Новинки] Слухи: Камеры Honor Magic 8 Pro Air раскрыты за неделю до премьеры / MForum.ru

12.01. [Новинки] Слухи: Meizu отменяет Meizu 22 Air, но представляет «кубик» искусственного интеллекта / MForum.ru

09.01. [Новинки] Это интересно: Война частот обновления экранов на смартфонах доходит до абсурда? / MForum.ru

08.01. [Новинки] Анонсы: Poco M8 5G – доступный «долгоиграющий» смартфон с AMOLED-экраном представлен в Индии / MForum.ru

08.01. [Новинки] Это интересно: Samsung запатентовала смартфон, который складывается «наизнанку» / MForum.ru

08.01. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Pad 3 планшет с емкой батареей и экраном 2.8K / MForum.ru

07.01. [Новинки] CES 2026: Infinix представила смартфоны с глобальной спутниковой связью и «твёрдотельным» охлаждением / MForum.ru

07.01. [Новинки] CES 2026: TCL представила смартфон для чтения с дисплеем, имитирующим бумагу / MForum.ru

07.01. [Новинки] Слухи: Первый тизер OnePlus Turbo 6 раскрыл дисплей с частотой 165 Гц и защитой для глаз / MForum.ru

05.01. [Новинки] Слухи: Redmi в конце января представит Turbo 5 Max с «рекордной» батареей / MForum.ru

05.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo 8 получит дизайн в стиле «киберпанк» и флагманскую платформу при цене $360 / MForum.ru

05.01. [Новинки] Слухи: Honor анонсирует ультратонкий Magic 8 Pro Air / MForum.ru

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: