Финтех: МТС запустил оплату по QR-коду во Вьетнаме

Физлица могут осуществлять платежи за товары и услуги во Вьетнаме по QR-коду национальной платежной системы Вьетнама VietQR. Привязать к приложению Мой МТС можно карту любого российского банка, но можно заплатить и деньгами с лицевого счета. С помощью VietQR во Вьетнаме оплата принимается практически везде: от крупных торговых центров и пятизвездочных отелей до рынков и такси.

Как этим пользуются?

В приложении МойМТС на вкладке Деньги достаточно выбрать «Оплата по QR-коду» и отсканировать QR. Для быстрого доступа предлагается удерживать иконку приложения Мой МТС до появления force-touch меню, где также необходимо выбрать «Оплата по QR-коду».

Все операции осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в национальную валюту Вьетнама – донги. Курс конвертации устанавливается на момент совершения операции.

«Вьетнам является одним из самых популярных туристических направлений среди россиян. Вьетнам – восьмая страна, где МТС Финтех запустил сервис оплаты по QR за границей. Сейчас мы активно работаем над увеличением количества стран и уже в первом квартале 2026 года планируем значительно расширить географию сервиса оплаты по национальным QR-кодам», – рассказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Оплата через Мой МТС доступна всем пользователям приложения на iOS и Android, войти в которое можно с номером телефона любого оператора мобильной связи. Абонентам МТС доступна возможность совершать платежи даже при отрицательном балансе, достаточно быть подключенным к сети Интернет.

Помимо VietQR во Вьетнаме оплачивать через Мой МТС можно с помощью других иностранных QR, а также по российским QR-кодам.

Ранее в январе 2026 года я рассказывал, что МТС сообщила о возможности платежей по QR-коду в Азербайджане.

