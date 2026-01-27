Финтех: МТС запустил оплату по QR-коду во Вьетнаме

MForum.ru
27.01.2026,
Физлица могут осуществлять платежи за товары и услуги во Вьетнаме по QR-коду национальной платежной системы Вьетнама VietQR. Привязать к приложению Мой МТС можно карту любого российского банка, но можно заплатить и деньгами с лицевого счета. С помощью VietQR во Вьетнаме оплата принимается практически везде: от крупных торговых центров и пятизвездочных отелей до рынков и такси.
Как этим пользуются?
В приложении МойМТС на вкладке Деньги достаточно выбрать «Оплата по QR-коду» и отсканировать QR. Для быстрого доступа предлагается удерживать иконку приложения Мой МТС до появления force-touch меню, где также необходимо выбрать «Оплата по QR-коду».
Все операции осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в национальную валюту Вьетнама – донги. Курс конвертации устанавливается на момент совершения операции.
«Вьетнам является одним из самых популярных туристических направлений среди россиян. Вьетнам – восьмая страна, где МТС Финтех запустил сервис оплаты по QR за границей. Сейчас мы активно работаем над увеличением количества стран и уже в первом квартале 2026 года планируем значительно расширить географию сервиса оплаты по национальным QR-кодам», – рассказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.
Оплата через Мой МТС доступна всем пользователям приложения на iOS и Android, войти в которое можно с номером телефона любого оператора мобильной связи. Абонентам МТС доступна возможность совершать платежи даже при отрицательном балансе, достаточно быть подключенным к сети Интернет.
Помимо VietQR во Вьетнаме оплачивать через Мой МТС можно с помощью других иностранных QR, а также по российским QR-кодам.
Ранее в январе 2026 года я рассказывал, что МТС сообщила о возможности платежей по QR-коду в Азербайджане.
