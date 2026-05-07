Финансовые услуги: МТС запустила переводы в Сербию с выдачей наличных для физлиц

30.06.2026, MForum.ru

МТС объявляет о запуске быстрых денежных переводов с выдачей наличных для физлиц в Сербию. Отправителю достаточно воспользоваться приложением Мой МТС, адресат получит средства в обменных пункте в Сербии, выбранном в приложении.

«Сербия сегодня является одним из самых востребованных направлений у российских туристов: безвизовый въезд, прямые рейсы и близость культур делают поездку максимально комфортной. А переводы средств с российских банковских карт с получением наличных на месте позволяют не зависеть от сложностей с безналичными расчетами и сосредоточиться на отдыхе. Можно в любой момент сделать перевод самому себе или попросить кого-то из близких, и уже через несколько минут получить деньги в банковском отделении», – рассказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Для совершения перевода достаточно открыть приложение Мой МТС, на вкладке «Деньги» выбрать «За рубеж», найти Сербию, выбрать счет списания и валюту – евро, указать необходимую сумму и ФИО получателя. Войти в приложение Мой МТС можно с помощью номера телефона любого российского оператора.

Перевести средства можно с карт российских банков, а также с лицевого счета абонента – физического лица МТС. Переводы осуществляются в рублях с конвертацией в евро. Средства будут доступны к выдаче в выбранном в приложении отделении уже через 10 минут. Сумма разового перевода составляет до 800 000 рублей. ||

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теги: МТС Сербия денежные переводы финансовые услуги финтех

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