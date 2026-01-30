ПО. Финтех: Билайн представил FraudShield - коробочное антифрод-решение для банков и микрофинансовых организаций

30.01.2026, MForum.ru

FraudShield - актуальное коробочное решение, сервис для кредитных организаций, позволяющий анализировать поведение абонента на предмет признаков "мошеннического воздействия". Услуги предоставляются при наличии согласия клиента на обработку и передачу данных.

Анализ осуществляет предиктивная система Билайна, основанная на разработанных компанией математических моделей.

Согласно недавним положениям ЦБ, при подозрительных операциях банки обязаны запрашивать у операторов связи информацию об аномальной активности абонента для предотвращения несанкционированного перевода или снятия денежных средств.

Проанализировав требования регулятора, команда Билайна включила необходимые параметры в готовое решение. Алгоритмы на базе искусственного интеллекта анализируют метаданные коммуникаций и выявляют нехарактерные для абонента действия: изменения в характере, частоте и продолжительности звонков, всплески сообщений с новых номеров, а также факты смены сим- карты или устройства.

Финансовые организации могут использовать сервис в двух режимах: для точечной проверки при рискованной операции или для постоянного мониторинга событий. Базовый пакет включает ключевые параметры по требованиям ЦБ, а расширенный дополнительно анализирует данные о нагрузке на базовые станции и вероятность наличия вредоносного ПО на устройстве клиента.

Сергей Иванов, руководитель направления антифрод-сервисов Билайн Big Data & AI:

«Сегодня борьба с мошенничеством — это гонка, где все участники рынка должны действовать на опережение. Введение обязательств по использованию данных операторов лишь закрепляет уже признанные эффективными практики. Наше коробочное решение позволит банкам, которые ещё не работают с подобными данными, быстро и без сложной интеграции усилить свои антифрод-системы. Это не только выполнение требований регулятора, но и реальное повышение уровня защиты клиентов».

Продукт вышел своевременно. По сути, это превращение "головной боли" банков в коммерческий продукт, основанный на том факте, что операторы связи располагают критически важными нефинансовыми данными для оценки рисков. В краткосрочной перспективе FraudShield при должной маркетинговой активности может занять значительную долю рынка среди банков, особенно средних и небольших, которые не имеют собственных наработок в этой области. Впрочем, скорее всего, сегмент будет конкурентным.

