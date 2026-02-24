Программное обеспечение: Yadro представила новую версию сетевой ОС - Kornfeld OS 1.7

MForum.ru
24.02.2026,
Это собственная разработка компании Yadro (ИКС Холдинг). Обновление расширяет функциональность коммутаторов линейки Kornfeld DC, повышая их эффективность в высоконагруженных центрах обработки данных.
Как сообщает компания, обновление расширяет возможности построения сетевых фабрик за счет поддержки EVPN Multihoming, реализация которой в режиме active-active обеспечивает отказоустойчивое подключение хостов, повышает доступность сервисов и позволяет эффективно использовать пропускную способность за счет балансировки нагрузки для критически важных приложений. Новая функциональность ориентирована на внедрение надежных, масштабируемых решений в ЦОД корпоративного уровня.
В составе обновления появился механизм Priority Flow Control, который должен будет способствовать предотвращению потерь трафика и более эффективному управлению потоками данных в высоконагруженных инфраструктурах.
«Мы последовательно наращиваем возможности нашей программно-аппаратной платформы, следуя утвержденной стратегии. Версия 1.7 предоставляет заказчикам инструменты для максимального раскрытия потенциала коммутаторов Kornfeld DC при работе с современными типами нагрузок, сохраняя при этом высокий уровень безопасности, свойственный полностью отечественной разработке», — резюмирует Тахир Абаев, директор по развитию сетевых продуктов Yadro.
Обновление уже доступно для всех пользователей оборудования линейки Kornfeld DC.
теги: операционные системы Yadro программное обеспечение
