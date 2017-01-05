CES 2017: Камера Asus ZenFone 3 Zoom поддерживает 2,3-кратное увеличение

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CES 2017: Камера Asus ZenFone 3 Zoom поддерживает 2,3-кратное увеличение

05.01.2017, MForum.ru

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Ключевой функцией анонсированного на CES 2017 смартфона Asus ZenFone 3 Zoom является камера, сочетающая два 12 Мп модуля Sony IMX362 (апертура f/1.7, размер пиксела 1,4 мкм) и поддерживающая 2,3-кратное оптическое увеличение, реализованное аналогично iPhone 7 Plus. Кром того производитель предложил режим портретной съемки, добавляя за счет пост-обработки «естественную глубину резкости». Естественно поддерживается запись изображений в формате RAW.

CES 2017: Камера Asus ZenFone 3 Zoom поддерживает 2,3-кратное увеличение

CES 2017: Камера Asus ZenFone 3 Zoom поддерживает 2,3-кратное увеличение

CES 2017: Камера Asus ZenFone 3 Zoom поддерживает 2,3-кратное увеличение

Набор основных спецификаций Asus ZenFone 3 Zoom включает в себя 5,5-дюймовый AMOLED -дисплей разрешением 1920х1080 точек, чипсет Snapdragon 625, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 13 Мп камеру на передней панели (Sony IMX214, f/2.0), размещенный на задней панели сканер отпечатка пальца и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Выпускаться новинка будет в черном, серебристом и розовом («розовое золото») вариантах. Начало продаж намечено на февраль текущего года. Цена Asus ZenFone 3 Zoom пока не объявлена, но Asus вполне может установить ее на достаточно агрессивных значениях.

CES 2017: Камера Asus ZenFone 3 Zoom поддерживает 2,3-кратное увеличение

CES 2017: Камера Asus ZenFone 3 Zoom поддерживает 2,3-кратное увеличение

CES 2017: Камера Asus ZenFone 3 Zoom поддерживает 2,3-кратное увеличение

CES 2017: Камера Asus ZenFone 3 Zoom поддерживает 2,3-кратное увеличение

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации phonearena.com

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