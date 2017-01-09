Анонсы: ASUS Zenfone Pegasus 3S – емкий аккумулятор и Android 7.0 из коробки

MForum.ru
09.01.2017,
В Китае компания ASUS официально анонсировала Zenfone Pegasus 3S, оснащенный емким аккумулятором и работающим под управлением последней версии ОС Android. Что интересно, этого аппарата не было среди экспонатов ASUS на CES 2017, закончившейся лишь вчера. Новинка является обновлением выпущенного в прошлом году ASUS Zenfone Pegasus 3.
Относительно предшественника ASUS Zenfone Pegasus 3S получил обновленный дизайн с цельнометаллическим корпусом и переместившийся в кнопку «Home» сканер отпечатка пальца. Основное назначение дактилоскопического сенсора – использование в платежных системах, при этом в памяти устройства может храниться до 5 образцов отпечатков пальцев. Также производитель подчеркивает корректность работы дактилоскопического сенсора даже с мокрыми руками.
Диагональ экрана ASUS Zenfone Pegasus 3S – 5,2-дюйма, разрешение – HD (1280х720 точек). Для защиты экрана используется ставшее стандартом закругленное стекло 2,5D. «Сердце» ASUS Zenfone Pegasus 3S - чипсет MediaTek MT6750. Также в наличии 3 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти, поддержка карт microSD объемом до 2 Тб, 13 Мп тыловая камера с PDAF-фокусировкой (апертура f/2.0) и 8 Мп камера на передней панели. Емкость аккумулятора – 5000 мАч, которых хватит на 48 часов активного использования. Кроме того поддерживается быстрая зарядка 5V/2A. Версия ОС «из коробки» - Android 7.0 Nougat. Продажи начнутся уже в текущем месяце, цена составит 1999 юаней ($288) за версию с 64 Гб встроенной памяти.
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